Technologie, roboty i rodzinna zabawa. Cyfrowy Dzień Dziecka w Technoparku Pomerania

Roboty, skanery 3D, gry multimedialne, interaktywne eksperymenty i cyfrowa rozrywka dla całych rodzin – tak zapowiada się Cyfrowy Dzień Dziecka organizowany przez Technopark Pomerania i Miasto Szczecin. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 30 maja w godzinach 10-16 na terenie Technoparku przy ul. Cyfrowej w Szczecinie. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.

Na miejscu będzie można zobaczyć roboty, działanie skanera 3D oraz wydruki 3D, a także interaktywne stanowiska i cyfrowe gry, które pokażą, jak technologia może łączyć naukę z zabawą. Swoją jubileuszową odsłonę zaprezentuje również projekt DUTEK realizowany przez ZUT we współpracy z Wojskiem Polskim. To okazja, by zobaczyć, jak nowe technologie wykorzystywane są w projektach edukacyjnych i technicznych.

W Budynku F2 Technoparku odbędzie się turniej gier muzycznych i tanecznych. Można sprawdzić refleks, koordynację ruchową i poczuć atmosferę gamingowej rywalizacji. Nie zabraknie konkursów, zabaw scenicznych i aktywności angażujących dzieci i młodzież.

W strefie policji uczestnicy zobaczą radiowóz i policyjny motocykl, spotkają psa służbowego oraz sprawdzą działanie alkogogli i narkogogli.

Dzięki eksperymentom i stanowiskom edukacyjnym uczestnicy poznają też tajemnice środowiska oraz dowiedzą się, jak technologia pomaga lepiej rozumieć i chronić otaczający nas świat.

W Urban Lab Szczecin w budynku F1 działać będzie strefa relaksu z grami planszowymi i miejscem do odpoczynku.

Osobno przygotowana zostanie plenerowa przestrzeń rekreacyjna dla dzieci i rodzin. Tutaj czekać będą kolorowa zjeżdżalnia „Tukan”, strefa wielkich baniek mydlanych, tatuaże i fotobudka.

Pełna lista atrakcji oraz formularze rejestracyjne dostępne są na: https://technopark-pomerania.pl/aktualnosci/cyfrowy-dzien-dziecka-technologie-roboty-i-rodzinna-zabawa-w-swiecie-przyszlosci. (K)

