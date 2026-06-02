Tatiana Olszewska-Watracz nagrodzona Brzdącem [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

Tamara Olszewska-Watracz została tegoroczną laureatką Brzdąca. To wyróżnienie, jakie od wielu lat najmłodsi Szczecinianie przyznają dorosłym za działania na rzecz dzieci i młodzieży. Ceremonia wręczenia statuetki odbyła się w Dniu Dziecka na Jasnych Błoniach.

Tamara Olszewska-Watracz od 22 lat jest przewodniczącą Koła Pomocy Dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera przy TPD w Szczecinie, kieruje także specjalistyczną placówką dla tych rodzin. Razem z zespołem tworzą przestrzeń wsparcia, zrozumienia i akceptacji.

Plebiscyt Brzdąc organizuje Dziecięca Rada Miasta. Statuetka szczęśliwego rumianego malca bujającego się na huśtawce przymocowanej do promieni słonecznych wręczana jest laureatom zawsze 1 czerwca. (K)

