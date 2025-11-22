Tarasy książęce bez tajemnic. Kolejny spacer Szlakiem Gryfitów

Drugi Spacer Szlakiem Gryfitów dotyczyć będzie zamkowych tarasów. fot. Dariusz GORAJSKI

Epizod II - Tarasy książęce, czyli spacer po nowo otwartych tarasach szczecińskiego zamku z omówieniem zaznaczonych reliktów przeszłości – to motyw przewodni drugiego z sześciu zaplanowanych Spacerów Szlakiem Gryfitów.

Tym razem trasa spaceru wiedzie dookoła Zamku Książąt Pomorskich przez Ujeżdżalnię Książęcą, Domki Profesorskie do ulicy Farnej oraz Mariackiej. Zbiórka uczestników wydarzenia, które jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszych zapisów, odbędzie się na Dużym Dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (przy wieży zegarowej) w sobotę, 22 listopada o godz. 10.00.

(K)

