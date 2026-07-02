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Tama Pomorzańska zalana

Data publikacji: 02 lipca 2026 r. 13:26
Ostatnia aktualizacja: 02 lipca 2026 r. 13:27
Tama Pomorzańska zalana
For. Facebook Suszą! Szczecin  

Na ul. Tama Pomorzańska w Szczecinie w czwartek doszło do awarii wodociągu, w wyniku której woda zalała całą drogę. Nie ma możliwości przejazdu, ale ZWiK zapewnia, że nie występują przerwy w dostawach wody.
 
Awaria wydarzyła się około godz. 12.00. Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie deklaruje, że w związku z tym zdarzeniem okoliczni mieszkańcy nie muszą się obawiać braku wody w kranach.
 
- Są problemy z przejazdem - informuje H. Pieczyńska. - Likwidacją awarii zajmuje się WUKO, ale znaczna część wody spłynie sama. 
 
(aj)

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