Tak zapowiada się Noc Muzeów w Szczecinie. Warto zarezerwować czas

Konferencję prasową poświęconą sobotniej imprezie zorganizowano w Muzeum Narodowym w Szczecinie - Muzeum Sztuki Współczesnej.

Przed nami kolejna edycja bardzo lubianej przez Szczecinian imprezy, czyli regionalnej odsłony Europejskiej Nocy Muzeów. W najbliższą sobotę, 16 maja, już po raz dwudziesty otwierają się dla nas instytucje kultury - ale także Urząd Miasta czy Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

- Ponad 20 partnerów, którzy tworzą z nami Noc Muzeów, przygotowało dla państwa specjalne atrakcje - mówiła podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami Agnieszka Bortnowska, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie. - Zachęcam, aby tę wyjątkową noc spędzić wśród sztuki i edukacji.

Wtórowała jej wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Anna Bańkowska:

- To największe wydarzenie kulturalne w Polsce. Nie tylko w Szczecinie będą działy się te cudowne wydarzenia. W całym województwie wszystkie miejsca, gdzie są muzea, gdzie są instytucje kultury, będą otwarte dla państwa, od Kołobrzegu po Wałcz, od Cedyni po Sławno.

Oddziały MN czekają na gości w g. 18-24. W gmachu na Wałach Chrobrego możemy obejrzeć m.in. wystawy "Oręż w państwie Gryfitów" czy "Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu", ponadto specjalnie na Noc Muzeów przygotowano pochodzący z kolekcji prywatnej zegar kaflowy, wykonany około 1640 roku przez szczecińskiego mistrza Christiana Waegnera. Poza tym konserwatorzy pokażą tajniki swojej pracy. W Muzeum Historii Szczecina na ul. Księcia Mściwoja II zapoznamy się m.in. z ekspozycjami "Charleston. Szczeciński wieczór muzyczno-taneczny 1918-1933" czy "Najstarsze karty z dziejów Szczecina".

W Centrum Dialogu "Przełomy" oprócz wystaw "Miasto sprzeciwu, miasto protestu" czy "Mają talent - wystawa prac konkursowych z lat 2013-2025" będą dodatkowe atrakcje, na przykład warsztaty rodzinne z kotem Gackiem czy oprowadzenie z dreszczykiem śladem wydarzeń z kryminałów Przemysława Kowalewskiego, które poprowadzi sam autor. Muzeum Tradycji Regionalnej przy ul. Staromłyńskiej 21 zaprasza m.in. na wystawy „Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich” i „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku”. Znajdujące się po drugiej stronie ulicy Muzeum Sztuki Współczesnej proponuje m.in. oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Ojbo. Bez skóry" czy zajęcia "Stwórz miasto przyszłości".

- Jak co roku przygotowaliśmy dużo propozycji nie tylko dla tych, którzy chcą zwiedzać, ale i dla tych, którzy chcą aktywnie w tych wydarzeniach uczestniczyć - opowiadała Krystyna Milewska z działu edukacji MN.

Program imprezy znajduje się na stronie Muzeum Narodowego w Szczecinie.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 12.05.2026 r.

Alan Sasinowski

