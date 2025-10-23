Tak Szczecin chce budować odporność na kryzysy

Szczecin otrzymał prawie 22 mln zł na ochronę ludności. Fot. Dariusz Gorajski

Niedawno pisaliśmy o tym, że do Szczecina zostanie przetransferowanych 21,83 mln zł z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który ma przygotować miasto na różnego rodzaju sytuacje krytyczne, także te wojenne. Teraz wiemy, na co dokładnie zostaną przeznaczone te środki.

Najwięcej pieniędzy, jak wynika z informacji przesłanych przez Dariusza Sadowskiego z Centrum Informacji Miasta, władze wydadzą na zakup magazynu obrony cywilnej - docelowo w Szczecinie mają być dwa takie miejsca - oraz agregatów prądotwórczych i urządzeń do automatycznego napełniania worków piaskiem. A także na paczkowarki wody pitnej, zbiorniki na wodę do picia, łóżka polowe, materace, śpiwory i koce.

Odporność Szczecina mają budować także drony, wyposażenie przeciwpowodziowe, cysterny na wodę pitną, cysterny na paliwo, plandeki, defibrylatory, plecaki ratownicze, środki łączności, sprzęt do ewakuacji osób niepełnosprawnych.

Środki z POLiOC mają być również wydane na szkolenia, przeglądy i odtworzenie dokumentacji obiektów zbiorowej ochrony.

A w tej chwili trwa przegląd miejsc, w których mogliby kryć się szczecinianie, gdyby wydarzyło się coś bardzo niedobrego. ©℗

(as)

