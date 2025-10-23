Czwartek, 23 października 2025 r. 
REKLAMA 14 szczecin
REKLAMA

Tak Szczecin chce budować odporność na kryzysy

Data publikacji: 23 października 2025 r. 14:43
Ostatnia aktualizacja: 23 października 2025 r. 15:50
Tak Szczecin chce budować odporność na kryzysy
Szczecin otrzymał prawie 22 mln zł na ochronę ludności.  Fot. Dariusz Gorajski  

Niedawno pisaliśmy o tym, że do Szczecina zostanie przetransferowanych 21,83 mln zł z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który ma przygotować miasto na różnego rodzaju sytuacje krytyczne, także te wojenne. Teraz wiemy, na co dokładnie zostaną przeznaczone te środki. 

REKLAMA

Najwięcej pieniędzy, jak wynika z informacji przesłanych przez Dariusza Sadowskiego z Centrum Informacji Miasta, władze wydadzą na zakup magazynu obrony cywilnej - docelowo w Szczecinie mają być dwa takie miejsca - oraz agregatów prądotwórczych i urządzeń do automatycznego napełniania worków piaskiem. A także na paczkowarki wody pitnej, zbiorniki na wodę do picia, łóżka polowe, materace, śpiwory i koce.

Odporność Szczecina mają budować także drony, wyposażenie przeciwpowodziowe, cysterny na wodę pitną, cysterny na paliwo, plandeki, defibrylatory, plecaki ratownicze, środki łączności, sprzęt do ewakuacji osób niepełnosprawnych.

Środki z POLiOC mają być również wydane na szkolenia, przeglądy i odtworzenie dokumentacji obiektów zbiorowej ochrony.

A w tej chwili trwa przegląd miejsc, w których mogliby kryć się szczecinianie, gdyby wydarzyło się coś bardzo niedobrego. ©℗

(as)

REKLAMA

Komentarze

Onuce
2025-10-23 15:46:33
W którą stronę Szczecina,w razie zagroženia, udać się z plecakiem ucieczkowym ?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

14 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA