Tak narodziła się rolnicza "Solidarność"

Przed siedzibą Polskiego Radia Szczecin możemy oglądać wystawą poświęconą NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Początki chłopskich struktur opozycyjnych zaczęły powstawać w różnych miejscach kraju pod koniec lat ’7. Do zjednoczenia niezależnego ruchu chłopskiego i powstania jednej wspólnej organizacji pod nazwą NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” doszło na zjeździe 8 i 9 marca 1981 r. w Poznaniu. Wydarzenia z 19 marca 1981 r., zwane kryzysem bydgoskim, a przez komunistyczną propagandę – prowokacją bydgoską, wymierzoną w ekipę gen. Jaruzelskiego, były największym konfliktem, do jakiego doszło między „Solidarnością” a władzą w okresie od końca sierpnia 1980 do 13 grudnia 1981 r. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” podjęto m.in. decyzję, że w przypadku braku porozumienia z władzami 31 marca zostanie ogłoszony ogólnopolski strajk generalny. W obliczu ogólnopolskiego strajku władze komunistyczne uległy, co doprowadziło 12 maja 1981 r. do rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

(as)