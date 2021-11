Tablica jeszcze zaświeci. Do końca roku naprawią

Tablice informujące kierowców o utrudnieniach w Szczecinie od lat budzą emocje. Bo często po prostu są, ale niczemu nie służą. W jednej ze swoich interpelacji zwróciła na to uwagę radna Agnieszka Kurzawa.

- Przy pl. Zwycięstwa znajduje się jedna z tablic systemu zarządzania ruchem, która większość czasu jest pusta i niedziałająca. Urządzenie mieści się przy nowoczesnym biurowcu i szpeci centrum miasta - zaznacza radna. - Osobiście wielokrotnie zgłaszam sprawę niedziałających tablic i uważam, że nie spełniają swoich funkcji przez to, że często w ogóle nic nie wyświetlają, a jeśli już pokazywały sytuację dot. natężenia ruchu, to zazwyczaj nie były to informacje adekwatne do rzeczywistości.

Radna wnosi o rozważenie demontażu tablicy i przeniesienie jej w inne miejsce, np. okolice ul. Południowej, czy też ul. Krygiera przy węźle Granitowa. Prosi również o informację, jakie będzie przeznaczenie tablic, gdyż w tym roku miasto użyło ich m.in. do reklamowania wydarzenia "Żagle".

Tablic nie da się jednak przenieść, a jest szansa, że wkrótce będą sprawne.

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wybrał już wykonawcę i prowadzone są prace mające na celu przywrócenie funkcjonalności tablic do końca 2021 r. - zapewnia Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina. - Tablice mają pokazywać informacje o utrudnieniach czy wydarzeniach, ale nie planuje się ich przeniesienia. ©℗

ToT