Wtorek, 16 września 2025 r. 
Szykuj się na… wszelki wypadek. Najważniejsze: zachować spokój i zdrowy rozsądek

Data publikacji: 16 września 2025 r. 07:48
Ostatnia aktualizacja: 16 września 2025 r. 07:48
Szykuj się na… wszelki wypadek. Najważniejsze: zachować spokój i zdrowy rozsądek
Aplikacja „Schrony” zawiera dokładną lokalizację wszystkich pomieszczeń, które mogą stanowić funkcje schronienia dla ludności na wypadek zagrożenia, ilość miejsc oraz stan techniczny. Fot. Arleta NALEWAJKO  

Niektórzy ulegali modzie na survival, ucząc się przetrwania w trudnych warunkach. Jednak realność zagrożeń, z jakimi mamy obecnie do czynienia, otwiera przed nami nową perspektywę, jaką do tej pory znaliśmy niemal wyłącznie z filmów katastroficznych. Czy jak ich bohaterowie – preppersi – powinniśmy być przygotowani na różne scenariusze: od klęsk żywiołowych po kryzysy społeczne, nawet wojnę?

Wielu zagrożeń nie da się uniknąć, ale przynajmniej do niektórych można się przygotować. Nie chodzi tylko o dezinformację, cyberatak, zagrożenia hybrydowe, sabotaż, dywersję, nawet wojnę, ale również o ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych – związane z nimi skutki: przerwy w dostawie prądu i gazu, zniszczenia materialne, utrudnienia w komunikacji i przemieszczaniu, zagrożenie życia i zdrowia.

Jak to zrobić podpowiada „Poradnik bezpieczeństwa”, który już teraz – w formie elektronicznej – jest dostępny pod adresem poradnikbezpieczenstwa.gov.pl, a także np. na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zawiera wiele praktycznych wskazówek, jak przygotować własny plecak ewakuacyjny. Z zapasem jedzenia i picia: „minimum 3 litry wody na osobę na dobę, żywność gotowa do spożycia”. Apteczką: z lekami przyjmowanymi na stałe, przeciwbólowymi, przeciwzapalnymi, przeciwwymiotnymi, przeciwbiegunkowymi, gazą, bandażem, opatrunkami na oparzenia, rękawiczkami jednorazowymi, środkami antyseptycznymi, opaską do tamowania krwotoków, termometrem i nożyczkami, maseczkami FFP3, folią termiczną”. Z niezbędnymi środkami czystości i higieny osobistej (papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące, worki na śmieci, wiadro z pokrywą). Z zaleceniami co do Oświetlenia i łączności, czyli posiadaniem latarki i radia na baterie lub na korbkę, naładowanego telefonu, ładowarki, naładowanego powerbanku, plus „pasujące kable i baterie, świeczki do użytku domowego, zapalniczka”. W takim indywidualnym plecaku ewakuacyjnym mają się też znaleźć: koce, śpiwory i ciepła odzież; gotówka w różnych nominałach; narzędzia i sprzęt – taśmy, folie, zestawy do uszczelniania; nawet „alternatywne źródło ogrzewania, które nie działa na prąd”.

Tenże „Poradnik bezpieczeństwa” zawiera wiele przydatnych informacji z zakresu ratowania życia i zdrowia, jak też jest swoistym przewodnikiem po sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych, jakich używają służby „w sytuacji rzeczywistego zagrożenia lub do przeprowadzenia ćwiczeń”. Zawiera też „dekalog bezpieczeństwa”, który w pierwszym punkcie wskazuje: „Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim rządowych”. Inne mają szansę pomóc w uporządkowaniu spraw domowych i rodzinnych nie tylko na jakiś szczególny wypadek, skoro wskazują: „Naucz się udzielać pierwszej pomocy. Regularnie rób lub zlecaj przeglądy instalacji: elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i kominowej. Dla dzieci i seniorów przygotuj identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i telefonem kontaktowym. Jeżeli masz zwierzęta, zaczipuj je lub oznakuj. Skompletuj plecak ewakuacyjny. Sprawdź, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia”.

Akurat z tym ostatnim zaleceniem możemy mieć pewien problem. Chyba że sięgniemy do aplikacji „Schrony”, zawierającej dokładną lokalizację wszystkich pomieszczeń, które mogą stanowić funkcje schronienia dla ludności na wypadek zagrożenia, ilość miejsc oraz stan techniczny – wystarczy wyszukać najbliższe wpisując konkretny adres. Aplikacja wykazuje wszystkie budowle ochronne – miejsc doraźnego schronienia (MDS), ukrycia (U) oraz schronów (S) – sprzed zmiany przepisów, czyli wprowadzenia wyśrubowanych wymogów technicznych przez ustawę O ochronie ludności i obronie cywilnej (OLiOC). Po wejściu w życie tejże ustawy, w Zachodniopomorskiem nie ma ani jednej budowli ochronnej, którą formalnie można by nazwać schronem.

Samorządy lokalne zwracają się więc do Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego o weryfikację istniejących budowli ochronnych (tzw. dotychczasowe schrony i ukrycia, czyli obiekty budowlane albo ich części, które przed dniem wejścia w życie ustawy OLiOC, tj. przed 1 stycznia 2025 r., pełniły funkcję budowli ochronnej, w szczególności stanowiły schron albo ukrycie, mogą zostać uznane za budowlę ochronną w rozumieniu ustawy, jeżeli spełnią wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz. U. poz. 235).

– Liczba zleceń otrzymanych od organów ochrony ludności – 142, w tym m. Szczecin 51, pow. stargardzki – 28, pow. kołobrzeski – 15, pow. koszaliński – 9. Liczba przeprowadzonych sprawdzeń (wspólnie z PINB) – 4. Liczba wydanych przez organy PSP stanowisk dotyczących dotychczasowych budowli ochronnych – 20: 8 pozytywnych i 12 negatywnych – informuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Co znaczy, że zaledwie 8 budowli na dotychczas zweryfikowane ma potencjał, aby je tak doposażyć, żeby w przyszłości mogły spełniać funkcję schronów. Właśnie na ten cel Zachodniopomorskie otrzymało z budżetu państwa prawie 204 mln zł.

Jeżeli więc – jak wskazują realia – nie możesz „ukryć się w oznaczonym miejscu schronienia, zostań w domu – z dala od okien, przy ścianach nośnych, w centralnych pomieszczeniach. Jeśli jesteś poza domem, szukaj miejsc, które zapewniają przynajmniej minimum ochrony (najniższe kondygnacje budynków, w tym piwnice, garaże podziemne, tunele, przejścia podziemne). Nawet zwykłe zagłębienia terenu zapewniają lepszą ochronę niż przebywanie na otwartej przestrzeni” – jak radzi „Poradnik bezpieczeństwa”, przygotowany z myślą o polskich preppersach, czyli w przygotowaniu na wypadek kryzysów, klęsk żywiołowych czy katastrof, nawet wojny. ©℗

A. NALEWAJKO

Komentarze

Jak tam złoto?
2025-09-16 11:16:22
Czy polskie złoto z NBP już spakowane i gotowe do emigracji jak to odbyło się w 1939 roku?. Ciekawe kto i jaką trasą będzie je konwojowac i potem nad nim czuwać na emigracji by nie wpadło w ręce wroga bo kierunek rumuński raczej odpada.
Histeria
2025-09-16 11:12:08
Najpierw wzniecili histerię srovidową.Przyszła zadyma na wschodzie, tamta histeria nagle się skończyła.Teraz próbują rosjavidową: plecaki,schrony,bunkry,zapasy na wypadek wajny,powoływanie do wojska na ćwiczenia .Oczywiście muszę jeszcze zrobić wtręt o klimacie,żeby nie było.Jak pokazuje doświadczenie, wielu łyka jak pelikany.
Dery
2025-09-16 11:03:24
Państwo powinno dać wyprawkę tysiąc złoty dla każdego Polaka co będzie mobilizacja do zadbania o siebie na zakup plecaka !pogoda jest dla bogatych i pokój też a dla nie bogatych są prognozy złe ….
przestańcie straszyć
2025-09-16 11:02:17
to co robicie jest szkodliwe
tak bedzie
2025-09-16 10:41:47
Wojna Polski z Rosją w ciągu 2 lat.
@Kolega pyta
2025-09-16 10:28:09
tak, potwierdzam, to zdjecia schronu który został sprzedany przez samorząd miasta Szczecin deweleperowi który szybko go wyburzył...
Schrony
2025-09-16 10:04:39
Przecież w Szczecinie moda na wyburzanie starych schronów, jeszcze inne stoją ale zalane wodą.
Uśmiechnięci
2025-09-16 09:58:28
Macie tu swoje plecaki ewakuacyjne.
Leon
2025-09-16 09:33:40
Bezdomni przeżyją. Bezrobotni mają także szanso skoro żyją codziennie w niedostatku. Administracja rządowa i samorządowo przeżyje, jest zwolniona z poboru wojskowego i ma dostęp do banku żywności. Kler wypasiony. Reszta do mogilizacji.
CBR
2025-09-16 09:06:58
Bla bla bla bla plecaki ratunkowe od tygryska już macie w razie konfliktu,ekipa z wiejskiej,celebryci, majętni w większości jako pierwsi dadzą nogę z Polski tak to widzę
Kolega pyta
2025-09-16 09:02:33
Czy to są zdjęcia z tego zburzonego schronu ?
bzdury
2025-09-16 08:12:26
żydokomuna z komuną od dekad rozbrajają Polaków... jesteśmy najbardziej rozbrojonym narodem świata a tu jeszcze takie bzdety jak ten podręcznik który nie zawiera istotnych informacji... np rafio, jakie powinno odbierać częstotliwości, jakie modulacje, czy powinien być to odbiornik cyfrowy czy może cyfrowy... no ale urzędasy mają już odfajkowane dbanie o bezpieczeństwo bo wydali podręcznik...

