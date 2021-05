Szykana przed pl. Żołnierza Polskiego

Trwa przebudowa torowiska na placu Żołnierza Polskiego, co spowodowało zmianę organizacji ruchu w tym rejonie miasta. Tylko po co ta szykana.

Jadące al. Niepodległości (od strony Bramy Portowej) samochody muszą skręcić w prawo, gdyż na wprost nie ma przejazdu. Tuż przed skrętem drogowcy ustawili barierkę na prawej stronie jezdni, która zmusza kierowców do zmiany pasa ruchu, by po chwili na niego wrócić. Wielu kierowców jest nieco zaskoczonych tą przeszkodą, która zapewne ma ułatwić wyjazd z parkingu, za widocznym na zdjęciu wieżowcem, parkującym tam samochodom. Wielu kierowców staje przed barierkami i stara się włączyć do ruchu, by po chwili wjechać na wyłączony pas ruchu.

– Po co te szykany, skoro przez kilkadziesiąt lat wyjeżdżający z podwórka musieli odczekać na prawo włączenia się do ruchu, a teraz zostali uprzywilejowani kosztem tysięcy innych kierowców, którzy pokonują tę drogę. Z podwórka wyjeżdża auto co godzinę, a aleją Niepodległości sznur pojazdów jedzie nieprzerwanie – mówi pan Marcin, kierowca taksówki.

Tekst i fot. M. KWIATKOWSKI