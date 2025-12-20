Szpitalny Oddział Ratunkowy przy Arkońskiej w nowej odsłonie. Rusza w sobotę [GALERIA]

Fot. Agnieszka Spirydowicz

Po intensywnych pracach modernizacyjnych Szpitalny Oddział Ratunkowy przy ul. Arkońskiej w Szczecinie przygotowuje się do przyjęcia pierwszych pacjentów w odnowionej, choć starej, lokalizacji. Rusza już w sobotę rano. Inwestycja warta miliony złotych to nie tylko świeże ściany, ale przede wszystkim sprzęt medyczny najwyższej klasy i systemy, które realnie usprawnią niesienie pomocy pacjentom.

Remont, który trwał zaledwie kilka miesięcy, objął około 70 procent powierzchni oddziału. Skupiono się przede wszystkim na części rejestracyjnej oraz strefach, do których pacjenci zgłaszają się samodzielnie.

- Wyremontowana została część rejestracyjna, zakupiliśmy też sprzęt, który pomoże nam monitorować pacjentów w szerszym zakresie – mówi Dorota Hawrus, pielęgniarka oddziałowa SOR.

Oddział wzbogacił się o nowoczesne kardiomonitory, respiratory oraz stół zabiegowy. Zamontowano w nim pocztę pneumatyczną, która błyskawicznie przesyła próbki do badań laboratoryjnych oraz drobne leki z apteki. Wśród nowości znalazł się również przepływomierz do podgrzewania krwi (wykorzystywany przy jej przetaczaniu) oraz specjalnie wydzielone pomieszczenie izolacyjne dla pacjentów z podejrzeniem chorób zakaźnych, takich jak grypa czy COVID-19.

Jest też nowoczesny system łączności.

- Mamy nowoczesną sygnalizację przyzywową (przywoławczą) zamontowaną w każdym pomieszczeniu, gdzie przebywa pacjent, przy każdym stanowisku. Jeśli pacjent czy pielęgniarka potrzebują wsparcia, sygnał natychmiast trafia do dziesięciu bezprzewodowych telefonów, które posiadają lekarze, ratownicy i ordynator. Kto ma w danej chwili możliwość, od razu rusza z pomocą – tłumaczy Dorota Hawrus.

Całe przedsięwzięcie zamknęło się w imponującej kwocie. Małgorzata Usielska, dyrektor szpitala, podkreśla skalę wydatków. - Sam remont kosztował w granicach 11,5 miliona złotych. Natomiast cała inwestycja, razem z nowym tomografem i zakupem sprzętu, to ponad 17 milionów złotych - mówiła. - Dlatego nie wystarczyło nam na remont wszystkich pomieszczeń, do wyremontowania zostało jeszcze jakieś 30 procent pomieszczeń tego oddziału, ale to będziemy po mału remontować własnym sumptem.

Dzięki tym środkom szpital przy ul. Arkońskiej dysponuje obecnie dwoma tomografami, co zapewnia ciągłość pracy nawet w przypadku awarii jednego z urządzeń.©℗

Agnieszka Spirydowicz

Agnieszka Spirydowicz

