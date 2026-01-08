Szpital wojewódzki zakończył remont oddziału ratunkowego za blisko 19 mln zł

Fot. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Zmodernizowany i powiększony o 150 m kw. oddział ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie od poniedziałku zacznie przyjmować pacjentów w wyremontowanej za blisko 19 mln zł siedzibie. W czwartek oficjalnie została ona otwarta.

Przeprowadzka do zmodernizowanej siedziby SOR z tymczasowych pomieszczeń wygospodarowanych, na czas jej remontu w szpitalnym budynku oddziału wewnętrznego, przeprowadzana będzie tak, by zachować ciągłość przyjmowania pacjentów. 12 stycznia o godz. 8 rano pacjenci przywożeni już będą i kierowani do budynku B1.

W czwartek podczas oficjalnego otwarcia SOR po remoncie marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaznaczył, że wyjątkowość zakończonej inwestycji polega m.in. na tym, że została ona zrealizowana w jedynym szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) we wschodniej części województwa.

Ocenił, że praca w SOR jest „trudna, stresująca, specyficzna”, ze względu na natężenie pacjentów, ich oczekiwanie na szybie udzielenie pomocy. - Cieszę się, że choć pod względem infrastrukturalnym te trudne warunki pracy codziennej możemy poprawić – powiedział Geblewicz.

Wicemarszałek zachodniopomorski Jakub Kowalik zwrócił uwagę na niezbędność przeprowadzonej modernizacji w kontekście liczby pacjentów korzystających z SOR w Koszalinie. Rocznie, jak podał, jest ich blisko 27 tys. Apogeum przyjęć przypada na sezon letni. W lipcu i w sierpniu na SOR przyjmowanych jest ok. 8 tys. pacjentów, dziennie średnio 130 osób.

Z kolei wiceminister obrony narodowej, radny sejmiku zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek podkreślił znaczenie inwestowania w infrastrukturę medyczną w sytuacji zagrożenia, które jest przy wschodniej granicy Polski.

- Robi to wojsko. W tym roku uruchamiamy (…) Wojskową Akademię Medyczną, uruchamiamy nowe profile kształcenia – medycynę pola walki. Liczę, że szpital w Koszalinie wpisze się w tę filozofię bezpieczeństwa, które będzie adresowane do mieszkańców, ale także do żołnierzy wojska polskiego – zaznaczył wiceszef MON.

Remont SOR w koszalińskim szpitalu wojewódzkim rozpoczął się pod koniec 2024 r. i realizowała go wybrana w przetargu firma Provision z Rumii. Inwestycja kosztowała blisko 19 mln złotych, z czego blisko 14 mln zł stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia, ponad 2 mln zł przekazał Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, a ok. 3 mln zł to środki własne szpitala.

Modernizacja objęła m. in. przebudowę część parteru w budynku SOR, w tym oddzielenie poczekalni od części medycznej, zrobienie dwóch rejestracji, osobnej przy wjeździe dla karetek. Oddział został powiększony o ok. 150 m kw. Na tyle pozwolił konserwator zabytków. Kupiny został sprzęt medyczny i wyposażenie na potrzeby SOR oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zainstalowana została poczta pneumatyczna, która połączyła SOR z laboratorium, co usprawni dostarczanie materiału pobranego od pacjentów do badań i ich wyników.

Jak podkreślił w czwartek dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Piotr Sołtysiński, celem modernizacji SOR była przede wszystkim poprawa funkcjonalności tego oddziału oraz komfortu pobytu pacjentów i pracy personelu medycznego. Przekazał, że na SOR jest pełna obsada medyczna.

Marszałek Geblewicz przekazał dyr. Sołtysińskiemu decyzję zarządu województwa z 30 grudnia 2025 r., w której ten przyznał koszalińskiemu szpitalowi dofinansowanie w kwocie 30 mln zł z Funduszy Europejskich dla Województwa Zachodniopomorskiego kolejną inwestycję. W ciągu dwóch lat na terenie szpitala ma powstać na obiekt z przeznaczeniem na opiekę ambulatoryjną dla dzieci i rehabilitację dzieci i dorosłych.

