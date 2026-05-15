Szpital w Policach otwiera drzwi. Można zwiedzić porodówkę i porozmawiać z personelem

Fot. USK nr 1 PUM w Szczecinie

W sobotę, 16 maja, w godz. 10-14 szpital uniwersyteckiej „Jedynki” w Policach organizuje drugą edycję Dni Otwartych Sali Porodowej i Oddziału Położniczego. Wydarzenie jest skierowane do przyszłych rodziców oraz ich bliskich. Jego celem jest zapoznanie uczestników z miejscem porodu, personelem medycznym oraz procedurami związanymi z opieką okołoporodową i pierwszymi dniami życia noworodka.

REKLAMA

Będzie można zwiedzić blok porodowy i oddział położniczy oraz porozmawiać z położnymi, lekarzami i specjalistami zajmującymi się opieką nad matką i dzieckiem.

– Narodziny dziecka to wyjątkowy moment, któremu towarzyszy wiele emocji i pytań. Dlatego chcemy stworzyć rodzicom możliwość spokojnego poznania naszego oddziału, zespołu oraz procedur. Wiedza i poczucie bezpieczeństwa są dziś niezwykle ważnym elementem opieki okołoporodowej – podkreśla dr n. med. Sylwester Ciećwież, lekarz kierujący Kliniką Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii USK nr 1 PUM.

W programie znalazły się m.in. spotkania z położnymi, konsultacje dotyczące karmienia piersią, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy noworodkom i niemowlętom, prezentacje szkoły rodzenia, porady dotyczące przygotowania do porodu, a także rozmowy o opiece neonatologicznej, podologii w ciąży, bankowaniu krwi pępowinowej i rozszerzaniu diety dziecka.

– Możliwość wcześniejszego zobaczenia sal porodowych, poznania położnych i zadania im pytań to dla przyszłych rodziców istotny komfort. Dzięki temu kobiety przychodzą do porodu bardziej świadome i spokojniejsze, a to ma ogromne znaczenie dla przebiegu całego procesu – mówi Anna Iwan, położna oddziałowa kliniki.

Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w ubiegłym roku. Według organizatorów uczestniczyło w niej blisko 500 osób. (K)

REKLAMA