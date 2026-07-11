Szpital rozwija oddział i apeluje o pomoc. Zbierają pieniądze na sprzęt

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na doposażenie Oddziału Ginekologii i Położnictwa.



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Oddział Ginekologii i Położnictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie ma zostać doposażony w nowoczesny sprzęt medyczny. Trwa zbiórka środków, której celem jest poprawa możliwości leczenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentek. Inicjatorką akcji jest Alina Chodzicka, która po pobycie w nowogardzkim szpitalu postanowiła wesprzeć placówkę. Jak podkreśla, impulsem do działania były własne doświadczenia jako pacjentki oraz dostrzeżenie potrzeb oddziału. Zebrane środki mają zostać przeznaczone na zakup specjalistycznego wyposażenia dla ginekologii i położnictwa. – Potrzeby szpitali są bardzo duże, a nowoczesna aparatura pozwala wykonywać bardziej zaawansowane zabiegi i podnosi standard opieki. Chcemy, aby mieszkanki naszego regionu miały dostęp do jak najlepszych metod leczenia – mówią jednym głosem Alina Chodzicka i dyrektor szpitala Małgorzata Bujalska, podkreślając, że rozwój placówki w Nowogardzie wymaga stałych inwestycji.

– Każdy nowy sprzęt zwiększa bezpieczeństwo pacjentek oraz możliwości naszego zespołu. Jesteśmy niewielkim szpitalem, ale konsekwentnie rozwijamy zakres świadczonych usług i chcemy utrzymywać wysoki poziom opieki medycznej – zaznacza M. Bujalska.

Jak dodaje p.o. pielęgniarki naczelnej Irena Szalińska, nowoczesny blok operacyjny umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu zabiegów chirurgicznych i ginekologicznych, jednak dalsze doposażenie pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań.

– Rozwój technologii medycznych przekłada się zarówno na bezpieczeństwo pacjentów, jak i komfort pracy personelu. Każda inwestycja w specjalistyczny sprzęt oznacza większe możliwości leczenia i wyższy poziom opieki – podkreśla I. Szalińska.

Panie zwracają również uwagę na problem schorzeń uroginekologicznych, w tym nietrzymania moczu po porodzie. To dolegliwość dotykająca wiele kobiet, o której nadal mówi się zbyt rzadko. Odpowiedni sprzęt pozwoli zwiększyć dostęp do nowoczesnych metod leczenia i poprawić komfort życia pacjentek.

Pierwsze wpłaty na zakup wyposażenia już się pojawiły. Przedstawiciele szpitala podkreślają jednocześnie znaczenie profilaktyki oraz regularnych badań ginekologicznych, przypominając, że nowoczesna diagnostyka i odpowiednie wyposażenie oddziałów mają bezpośredni wpływ na jakość leczenia.©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY

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