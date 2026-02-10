Szpital Miejski w Świnoujściu ma nowego prezesa

Stanowisko prezesa szpitala obejmie Wojciech Włodarski, menedżer związany z ochroną zdrowia, a także były prezes Radia Szczecin. Fot. UM Świnoujście

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu będzie miał nowego prezesa. Stanowisko obejmie Wojciech Włodarski, menedżer związany z ochroną zdrowia, a także były prezes Radia Szczecin. Pracę ma rozpocząć jeszcze w lutym.

Konkurs na stanowisko prezesa cieszył się dużym zainteresowaniem. Do postępowania zgłosiło się siedmiu kandydatów. Komisja konkursowa zdecydowała się na wybór osoby z doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami ochrony zdrowia. Wojciech Włodarski od lat związany jest z systemem ochrony zdrowia. Przed objęciem funkcji prezesa Radia Szczecin był zastępcą dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw ekonomiczno-finansowych. Wcześniej kierował m.in. Zachodnim Centrum Medycznym w Krośnie Odrzańskim oraz szpitalem powiatowym w Słubicach, a także zasiadał w radach nadzorczych spółek medycznych. W ostatnim czasie pełnił również funkcję prezesa szpitala w Dębnie. Jednak opinii publicznej bardziej znany jest z zupełnie innej funkcji publicznej jaką pełnił kilka lat temu.

W latach 2021–2024 Wojciech Włodarski był prezesem Radia Szczecin. Jego nominacja była wówczas zaskoczeniem dla środowiska medialnego, ponieważ kojarzony był głównie z sektorem ochrony zdrowia. Z funkcji prezesa rozgłośni został odwołany 4 stycznia 2024 roku. Pracownicy rozgłośni dobrze wspominają prezesa Włodarskiego, słyszymy, że był ciepłym liderem, który pozostawiał dużo swobody swoim pracownikom. Wówczas linią informacyjną radia kierował Tomasz Duklanowski. Po zakończeniu pracy w Radiu Szczecin Włodarski związał się z działalnością dydaktyczną. Prowadził zajęcia m.in. na Uczelni Łukaszewskiego, Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta Schumana oraz w Akademii Nauk Stosowanych. Nowy prezes Szpitala Miejskiego w Świnoujściu ma 55 lat. Jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów MBA na Politechnice Wrocławskiej.

Poprzednia prezes szpitala Iwona Andrzejczyk-Szawerdo objęła stanowisko w czerwcu 2024 roku po wygraniu konkursu, a w listopadzie 2025 roku zrezygnowała z pracy. Teraz przed placówką nowy rozdział. Choć Włodarski był już prezesem szpitala w słabej kondycji (w Dębnie), to przed nim nowe wyzwanie. Szpital Miejski w Świnoujściu również boryka się z ogromnymi problemami finansowymi, a dodatkowo przed nowym szefem placówki stoi szereg wyzwań związanych z oczekiwaniami społecznymi, które w Świnoujściu są znacznie wyższe niż w Dębnie. Szpital od lat funkcjonuje w realiach ograniczeń systemowych, uzależnienia od kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz problemów kadrowych.©℗

