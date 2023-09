Szpargałek już w środę. Kolejna szansa na dobre zakupy

Jest w czym wybierać! Fot. Galeria Szpargałek

Kolejna edycja Galerii Szpargałek w Szczecinie odbędzie się w środę 27 września. Tysiące przedmiotów na półkach czekających na swoje drugie życie.

Galeria charytatywna w Ekoporcie przy ul. Arkońskiej poszerzyła formułę swojego funkcjonowania.

– Oprócz głównego otwarcia raz w miesiącu, jest również udostępniana dwa razy w miesiącu osobom, które wcześniej zgłoszą się telefonicznie – tłumaczy Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta UM. – Te mniejsze edycje obejmują zazwyczaj ograniczony asortyment, a ich terminy są na bieżąco ogłaszane na facebookowym profilu Szpargałka. Mimo mniejszego zasięgu efekt finansowy „małych Galerii” jest co najmniej zadowalający, bo tym sposobem na konta organizacji pomocowych w tym miesiącu trafiło już ponad 5700 zł!

We wrześniu Szpargałek idzie na rekord i jest spora szansa, że przekroczy kwotę 10 tys. zł. Wszyscy, którzy chcą dołożyć swoją cegiełkę do tego szczytnego celu, mogą to zrobić w środę w godz. 10-17.

Na półkach galerii na swoje drugie życie czekają już tysiące przedmiotów, a wśród nich: naczynia, szkło i porcelana, bibeloty, ozdoby, zabawki, książki, gry, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt itp. Osobne pomieszczenie przeznaczone jest na gabaryty, czyli przede wszystkim meble i większe sprzęty domowe.

Ceny wahają się od 1 do 25 zł, ale na miejscu nie płacimy gotówką. Aby zabrać wybrany przedmiot do domu, należy wpłacić określoną kwotę na konto jednej z kilkunastu wybranych organizacji lub indywidualnych beneficjentów ze Szczecina i pokazać dowód wpłaty pracownikom Ekoportu. Suma wszystkich środków przelanych do tej pory na Organizacje Pożytku Publicznego przez odwiedzających Szpargałka wynosi 281 336 zł.

(K)