Szokujące odkrycie w lesie. Kto powiesił psa?

Na miejsce przybył policyjny patrol. Fot. Nadleśnictwo Nowogard

Do wstrząsającego odkrycia doszło 29 grudnia 2025 roku w lesie na granicy terenów Nadleśnictwa Nowogard. Podczas rutynowego patrolu pracownicy nadleśnictwa natrafili na martwego psa, pozostawionego w okolicznościach wskazujących na szczególne okrucieństwo.

O tym bulwersującym zdarzeniu natychmiast powiadomiono Komendę Powiatową Policji w Goleniowie oraz naszą redakcję. Jak przekazano, zwierzę zostało powieszone na drzewie.

– Trudno pojąć, jak wielkim okrucieństwem trzeba się wykazać, by dopuścić się takiego czynu wobec bezbronnego zwierzęcia – mówi nadleśniczy Tadeusz Piotrowski z Nadleśnictwa Nowogard. Jak relacjonuje nadleśniczy, około południa otrzymał zgłoszenie wraz ze sporządzoną notatką służbową i fotografiami z miejsca zdarzenia od leśniczego Leśnictwa Maszewo o znalezieniu nieżywego psa, powieszonego na drzewie na terenie należącym do Skarbu Państwa i pozostającym w zarządzie Nadleśnictwa Nowogard. Jeszcze tego samego dnia, bezpośrednio po ujawnieniu zdarzenia, sprawa została zgłoszona na Policję. Na miejsce przybył policyjny patrol wraz z technikami kryminalnymi, którzy zabezpieczyli teren, wykonali dokumentację fotograficzną oraz zabrali ciało psa do dalszych czynności dochodzeniowo-śledczych.

– To zdarzenie bezprecedensowe. Bestialstwo, z jakim się spotkaliśmy, wywołało wśród moich pracowników ogromne poruszenie i sprzeciw. Na takie zachowania nie może być żadnego przyzwolenia – podkreśla nadleśniczy z Nowogardu – Dlatego, oprócz oficjalnego zgłoszenia na policję, zwróciłem się również do „Kuriera Szczecińskiego”, by nagłośnić tę bulwersującą sprawę. Być może dzięki temu ktoś pomoże w ustaleniu sprawcy. Nadleśnictwo Nowogard przekazało sprawę organom ścigania i liczy na szybkie ustalenie osoby odpowiedzialnej za ten czyn.

Redakcja skierowała pytania do p.o. st. post. Martyny Kowalskiej, oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, dotyczące m.in. podjętych czynności, możliwych okoliczności zdarzenia oraz tego, czy podobne przypadki miały miejsce na terenie powiatu goleniowskiego w latach 2024-2025. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi.

Policja w powiecie goleniowskim oraz Nadleśnictwo Nowogard apelują do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje dotyczące tego zdarzenia. Anonimowość jest oczywiście gwarantowana. Jeśli ktoś wie, do kogo mógł należeć lub ma informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy, proszony jest o pilny kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie Nadleśnictwo Nowogard tel. 91 39 20 640, 91 39 20 982, e-mail: nowogard@szczecin.lasy.gov.pl.

Jarosław BZOWY

