Szlakiem miejskich legend i… kotów

Fot. Piotr SIKORA

Kto jeszcze nie ma planów na szczególną sobotę, a chciałby ją spędzić na poznawaniu miejskich legend i anegdot, ten powinien wziąć udział w spacerze, którego motywem przewodnim będą legendarne koty Szczecina. Powiedzie szlakiem mruczków Śródmieścia, przez dawny dom najsłynniejszego – Gacka, po pomnikowego żeglarza Umbriagę.

Spacer wyruszy z wyjątkowo ciekawego miejsca – obiektu kreatywnego „Tu Centrum.Szczecin” przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 2 – w którego witrynie często są widywane koty. Już w sobotę (21 marca) o godz. 17.

– Dotrzemy między innymi do lokalizacji znanego na cały świat domku kota Gacka przy ul. Kaszubskiej 17, gdzie obecnie powstała kocia kawiarnia Fundacji Kota Gacka. Natomiast zakończymy spacer przy pomniku kota żeglarza Umbriagi, czyli na Bulwarze Piastowskim, przy Alei Żeglarzy i Morskiej Kronice Szczecina – zachęcają organizatorzy. – Wycieczka będzie okazją do zwiedzania połączonego z różnymi zadaniami dla mniejszych i większych uczestników. Dla najaktywniejszych będzie okazja do zdobycia dyplomu odkrywcy Szczecina.

Kolejny z cyklu „free walking tour” poprowadzi Tomasz Wieczorek (na zdjęciu), bodaj najbardziej znany i ceniony przewodnik po Szczecinie. Na trasie nie zabraknie więc legend i anegdot związanych nie tylko z miejskimi kotami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, choć za opowieści – jak zaznaczają organizatorzy – mile widziany będzie „napiwek/ nakawek/ naciastek” dla przewodnika. ©℗

(an)

