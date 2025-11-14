Szlakiem Gryfitów po Szczecinie

Fot. Dariusz GORAJSKI

„Spacery Szlakiem Gryfitów po Szczecinie” to cykl bezpłatnych wycieczek, które poprowadzi Tomasz Wieczorek, przewodnik turystyczny i współautor wydawnictwa opisującego szlak. Pierwsza już w tę sobotę.

Przez kilka kolejnych tygodni można odkrywać dzieje jednej z najważniejszych dynastii północnej Europy – Gryfitów, wędrując przez miejsca w Szczecinie, które wciąż skrywają ich ślady. Terminy spacerów: 15.11 (sobota), g. 11 – Początki Dynastii Gryfitów, 22.11 (sobota), g. 10 – Tarasy książęce, 28.11 (piątek), g. 16.15 – Barnim I Miejski, 6.12 (sobota), g. 16.15 – Opona Croya, 7.12 (niedziela), g. 11 – Legendy o Gryfitach, 13.12 (sobota), g. 11 – Śladami Sydonii. Zbiórka na każdy spacer na Dużym Dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (przy wieży zegarowej). Wydarzenie jest bezpłatne – bez konieczności zapisów.

(K)

