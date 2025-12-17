Szkolny Pulitzer 2025 rozstrzygnięty. Oto młodzi mistrzowie pióra! [GALERIA, FILM]

Na uroczystą galę finałową konkursu „Szkolny Pulitzer” przybyli młodzi dziennikarze nie tylko ze Szczecina, ale z całego regionu. Fot. Dariusz GORAJSKI

Piszą żarliwie i ciekawie, inspiracji szukając nie tylko we własnych szkołach, ale także wokół nich: na swoich osiedlach, w miasteczkach, wsiach, w gminach i powiatach.

REKLAMA

Pokazują nietuzinkowych ludzi, utalentowanych kolegów, odkrywają bardziej prywatną stronę swoich nauczycieli. Tworzą swoje pisma z zapałem i energią, niosąc niebywałe walory edukacyjne, dbając o piękną polszczyznę, przypominając historię swoich szkół. Z wielką przyjemnością na uroczystej gali w Fabryce Wody rozstrzygnęliśmy kolejną edycję „Szkolnego Pulitzera” i nagrodziliśmy młodych dziennikarzy.

Konkurs na najlepszą gazetkę szkolną w Zachodniopomorskiem ma już długą tradycję, nasza redakcja jest jego organizatorem od 2002 roku. W tegorocznej edycji wyłoniliśmy szesnaście zespołów redakcyjnych z całego regionu: na poniedziałkową galę do Fabryki Wody przybyły redakcje gazetek ze Szczecina, Lubczyny, Kołobrzegu, Krzęcina i Sławna. Z niektórymi spotykamy się co roku, ale wciąż w Zachodniopomorskiem powstają nowe gazetki, gościliśmy zatem także tych, którzy wystartowali po raz pierwszy.

Poziom tegorocznych zmagań był bardzo wysoki, a dziennikarska pasja i energia młodych żurnalistów jest niezwykle trudna w ocenie.

Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych jury przyznało gazetce „Pogodna” z Krzęcina w powiecie choszczeńskim. Wyróżnieniami nagrodziliśmy także dwie szczecińskie redakcje: „Chrobry News” z najstarszej podstawówki w mieście, czyli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego oraz działającą ledwie od roku gazetkę „Na szkolnym korytarzu”, która powstała w Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie.

Wielkie brawa i gratulacje należą się także nastoletnim twórcom ze szkół ponadpodstawowych. Pierwsza nagroda i tytuł Laureata konkursu tym razem pojadą daleko, na północno-wschodnie krańce województwa do zespołu redakcyjnego „Przeciągu” – gazetki wydawanej w I Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie. Jury przyznało również dwa wyróżnienia: dla gazetki „REaD” z Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Kołobrzegu oraz dla gazetki „Ale Numer!” z Technikum Ekonomicznego im. rotm. Witolda Pileckiego w Szczecinie.

– Nie dowierzamy, naprawdę nie spodziewaliśmy się nagrody głównej – mówili zaskoczeni licealiści ze Sławna, którzy pracują pod opieką polonisty Jarosława Strześniewskiego. – Warto było przyjechać ponad 250 kilometrów, by odebrać nagrodę, spotkać się z kolegami – dziennikarzami z innych szkól i zobaczyć fantastyczne Edukatorium w Fabryce Wody.

O niezwykłych walorach edukacyjnych prasy szkolnej, dbaniu o piękno słowa pisanego, szlifowaniu warsztatu dziennikarskiego, o prawdzie i szczerości prezentowanej w tekstach młodzieży mówili zarówno Roman Ciepliński, redaktor naczelny „Kuriera Szczecińskiego”, jak i przedstawicielka Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, Marlena Kościńska, zastępca dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego. Przypominamy przy okazji, że Kuratorium Oświaty w Szczecinie od lat wspiera konkurs „Szkolny Pulitzer”, nadając mu wyjątkową rangę.

Do zobaczenia za rok młodzi twórcy, liczymy, że nie porzucicie dziennikarskiej pasji i wystartujecie w kolejnym Szkolnym Pulitzerze! ©℗

Katarzyna LIPSKA-SOKOŁOWSKA

Film: Piotr Sikora

REKLAMA