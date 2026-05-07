Sześciu mężczyzn usłyszało zarzuty dotyczące pornografii dziecięcej

Sześciu mężczyzn z zarzutami w ramach operacji „Hellfire”. Śledczy zabezpieczyli materiały pornograficzne z udziałem małoletnich.

Prokuratura Rejonowa Szczecin – Niebuszewo wykonywała czynności w ramach ogólnopolskiej operacji „Hellfire”. Sześciu mężczyznom przedstawiono zarzuty związane z posiadaniem i rozpowszechnianiem treści pornograficznych z udziałem małoletnich.

W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Szczecinie oraz prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej Szczecin – Niebuszewo. Operację realizowano we współpracy z Wydziałem do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Operacja „Hellfire” jest wymierzona w przestępczość internetową o charakterze pedofilskim. Organy ścigania prowadzą bieżący monitoring internetu pod kątem ujawniania przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę dzieci.

– W okresie od 15 do 26 kwietnia 2026 roku na polecenia szczecińskich prokuratorów funkcjonariusze CBZC Zarząd w Szczecinie przeszukali i następnie zabezpieczyli szereg urządzeń elektronicznych, na których ujawniono materiały pornograficzne z udziałem małoletnich. Zatrzymano sześciu mężczyzn. Czynności procesowe z podejrzanymi przeprowadzili prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej Szczecin – Niebuszewo – informuje prok. Julia Szozda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich, tj. o czyny z art. 202 § 3 kk oraz art. 202 § 4a kk. Prokuratorzy przesłuchali podejrzanych i zastosowali wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, m.in. poręczenia majątkowe oraz dozory policji.

W ramach operacji „Hellfire” na terenie całego kraju zatrzymano łącznie 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przeprowadzono ponad 177 przeszukań oraz zabezpieczono około 1500 urządzeń teleinformatycznych i nośników danych. Prokuratorzy z 64 jednostek organizacyjnych przedstawili zarzuty 95 osobom. Wszystkie śledztwa pozostają w toku.

