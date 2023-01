Szczęście na przywitanie nowego roku na szczecińskich porodówkach

W minionym roku w Szczecinie urodziło się najmniej dzieci od ponad 20 lat. Może ten będzie lepszy. Otworzyła go Ida, która na świat przyszła pierwsza i stało się to w szczecińskim szpitalu „Zdroje”. Dziewczynki pierwsze witały Nowy Rok także w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach oraz w Policach.

– Po godzinie 2 w nocy (w Nowy Rok – red.) urodziła się śliczna Ida – poinformował Szpital „Zdroje”. – W południe na świat przyszedł „mały książę”, dla którego wybór imienia jeszcze trwa, a po godz. 18 rodzice mogli wreszcie utulić w ramionach małą Michalinkę. Wszystkie maluszki otrzymały najwyższe oceny w skali Apgar.

Ida miała się urodzić po świętach Bożego Narodzenia. Ale poczekała do Nowego Roku. I jest pierwszym dzieckiem urodzonym w 2023 roku w Szczecinie.

– Trzymaliśmy kciuki, żeby to było w nowym roku, natomiast nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak szybko w tym nowym roku – przyznaje pani Natalia, mama dziewczynki. – Było zaskoczenie, bo to świetna data.

Na porodówkę rodzice Idy trafili w sylwestra. Ale całkowicie byli pochłonięci tym najważniejszym dla nich wydarzeniem – narodzinami córeczki.

– Było bardzo spokojnie – opowiada młoda mama. – Ale i tak nie dochodziło do nas, co się dzieje za oknem. Słyszałam tylko, że o północy na oddziale były składane życzenia.

We wtorek (3 stycznia) pani Natalia ze swoją córeczką mogły już być wypisane do domu.

W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach pierwsze dziecko w Nowym Roku przyszło na świat o godz. 7.59. To dziewczynka. Po niej, jeszcze tego samego dnia, narodziło się tam dwoje dzieci.

Natomiast w szpitalu w Policach (to część szczecińskiego szpitala klinicznego przy ul. Unii Lubelskiej) w Nowy Rok przywitano jednego noworodka – również dziewczynkę, która urodziła się o godz. 15.40. I również dostała najwyższą notę w skali Apgar.

W 2022 roku w Szczecinie odnotowano 4369 urodzeń. Ale dla przykładu w latach 2017-2019 było ich ponad 6 tysięcy rocznie. ©℗

(sag)