Szczeciński USC czeka na wytyczne rządu. Po wyroku TSUE w sprawie małżeństw jednopłciowych

USC w Szczecinie. Fot: UM Szczecin

Po wyroku TSUE w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych w innych państwach UE samorządy czekają na decyzje rządu, bo na razie nie mogą wprowadzić do systemu zagranicznych dokumentów tych par. MSWiA zapewnia, że pracuje nad wdrożeniem orzeczenia do naszego prawa i wyda odpowiednie rekomendacje.

REKLAMA

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 listopada na kanwie sprawy z Polski orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju UE, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje takich związków. Po wyroku MSWiA wyjaśniało, że dotyczy on kwestii technicznej, czyli transkrypcji dokumentu potwierdzającego zawarcie takiego małżeństwa, a nie uznania takiego związku za małżeństwo w rozumieniu polskiego prawa.

Kierownik UCS w Szczecinie Anna Żbikowska w odpowiedzi na pytania PAP zauważyła, że gdyby dziś chciała wykonać wyrok, system informatyczny pokazałby błąd.

„Wpis w rubrykach »kobieta/mężczyzna« z odpowiadającym PESEL-em automatycznie uniemożliwia zarejestrowanie małżeństwa, jeśli PESEL nie odpowiada płci określonej w rubryce. W praktyce oznacza to, że mimo obowiązku wynikającego z orzeczenia TSUE kierownicy urzędów nie mogą dziś skutecznie dokonać transkrypcji aktów małżeństwa par tej samej płci” – zaznaczyła.

Według Żbikowskiej do wykonywania wyroku potrzebne są: dostosowanie systemu informatycznego USC, zmiana wzorów aktów stanu cywilnego i formularzy oraz ewentualnie dostosowanie rozporządzeń lub instrukcji wewnętrznych tak, by procedura transkrypcji była możliwa i technicznie wykonalna.

„Jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie – podobnie jak kierownicy USC w całej Polsce – oczekuję na stosowne zmiany ogólnokrajowe oraz wytyczne, które umożliwią wykonanie obowiązków wynikających z wyroku TSUE” – podkreśliła.

MSWiA poinformował PAP, że „obecnie prowadzone są szczegółowe analizy prawne, które mają na celu wypracowanie sposobu wykonania wyroku w pełnej zgodności z polskim porządkiem prawnym oraz Konstytucją RP”.

„Po zakończeniu analiz i wypracowaniu sposobu wdrożenia orzeczenia do polskiego prawodawstwa wszystkie zainteresowane podmioty, w tym urzędy stanu cywilnego, otrzymają potrzebne rekomendacje w tej sprawie” – przekazał Wydział Obsługi Mediów Departament Komunikacji Społecznej MSWiA.

Copyright

REKLAMA