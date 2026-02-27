Szczeciński prawnik poszukiwany przez policję

Szczeciński prawnik Szymon L. skazany w głośnym procesie na cztery lata więzienia nie stawił się w zakładzie karnym. Szuka go policja.

Przypomnijmy. Prokuratora oskarżył Szymona L. m.in. o powoływanie się wraz z byłym policjantem Markiem Z. na wpływy w instytucjach państwowych, w tym w szczecińskiej policji i w prokuraturze. W ten sposób "doprowadzili pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30 tys. zł i usiłowali doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100 tys. zł".

Inny zarzut dotyczył utrudniania postępowania prowadzonego przed sądem, tak by oskarżony uniknął oskarżenia na podstawienia fałszywej opinii psychologicznej dotyczącej jego stanu zdrowia.

Ponadto zdaniem śledczych Szymon L. utrudniał inne śledztwo, wynosząc gryps z Aresztu Śledczego w Szczecinie, w którym opisano linię obrony.

Łącznie było to siedem zarzutów. Szymon L. nie przyznał się do winy. W pierwszej instancji skazano go na 7 lat więzienia, ale Sąd Apelacyjny w Szczecinie obniżył wyrok do 4 lat. I uniewinnił Szymona L. z jednego z zarzutów - o składanie fałszywych zeznań.

Według sądu okolicznością łagodzącą były m.in. sportowe sukcesy prawnika w kolarstwie.

Szymon L. na poważnie zajął się sportem po czterdziestce, gdy zaczęły się jego kłopoty z prawem. W 2024 zdobył tytuł mistrza świata w jeździe indywidualnej na czas w Saint Johen w Austrii a w 2025 - w Ljubljanie. Zdobywał też tytuły mistrza Polski, zwyciężał w Pucharach Polski.

(as)

