Szczeciński IPN i 15. LBOT podpisały porozumienie o współpracy

NZ od lewej: dowódca 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Leszek Giergielewicz i dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie Krzysztof Męciński. Fot. Marcin Górka

Porozumienie o współpracy podpisali dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie Krzysztof Męciński i dowódca 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Leszek Giergielewicz.

Krótka uroczystość z udziałem żołnierzy 15 LBOT, pracowników IPN i dziennikarzy odbyła się w sali konferencyjnej szczecińskiego Oddziału IPN przy ul. Janickiego w Szczecinie.

Porozumienie przewiduje współpracę pomiędzy Oddziałem IPN w Szczecinie oraz 15 LBOT w zakresie organizowania wydarzeń patriotycznych i wspólnych szkoleń. Jest ono o tyle ważne, bo rejonem działania szczecińskiego Oddziału IPN jest część województwa lubuskiego, na którego terenie stacjonuje 15 LBOT.

- Jest ono dla nas naturalne, tym bardziej że wśród naszych pracowników są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wspólnie z lubuską brygadą OT będziemy organizowali uroczystości patriotyczne i wydarzenia edukacyjne, będziemy na pewno upamiętniać żołnierzy Batalionów Chłopskich, gdyż imię dowódcy tej formacji, gen. Franciszka Kamińskiego nosi lubuska brygada Wojsk Obrony Terytorialnej - powiedział dyrektor Krzysztof Męciński.

- Nasze zdolności bojowe tworzymy również poprzez budowanie naszych tradycji i etosu żołnierza Wojska Polskiego – mówił płk Leszek Giergielewicz. – Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej nam to ułatwi, będziemy na pewno współpracować w szerokim zakresie, realizując wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe i uczestnicząc w wydarzeniach i uroczystościach kultywujących tradycje naszej Ojczyzny na terenie województwa lubuskiego – dodał.

Od stycznia 2024 roku takie porozumienie istnieje już pomiędzy szczecińskim Oddziałem IPN a 14. Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorianej. Dzięki niemu organizowane są wspólne uroczystości i wydarzenia patriotyczne i historyczne, 14 ZBOT prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa czy samoobrony dla pracowników IPN zaś edukatorzy Instytutu Pamięci Narodowej prowadzą historyczne prelekcje dla żołnierzy WOT.

15 Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej powstała w 2024 r. dopełniając proces formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Aktualnie siedzibą Brygady jest Skwierzyna. Docelowo dowództwo ma mieć siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim. W skład Brygady wchodzą dwa bataliony lekkiej piechoty zlokalizowane w Skwierzynie oraz Krośnie Odrzańskim. Od 8 października 2025 r. patronem Brygady jest gen. dyw. Franciszek Kamiński ps. Olsza. Pierwszym Dowódcą 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest pułkownik Leszek Giergielewicz.

Płk Giergielewicz to doświadczony oficer, który swoją służbę wojskową rozpoczął w 1997 roku jako żołnierz w 1 Pułku Specjalnym w Lublińcu, późniejszej Jednostce Wojskowej Komandosów (JWK). Przez lata pełnił różne funkcje w strukturach JWK, uczestnicząc w licznych misjach poza granicami kraju, m.in. w Iraku, Pakistanie i Afganistanie. W 2004 roku został ranny podczas operacji w Karbali. W 2018 roku dołączył do Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. 15 LBOT dowodzi od września 2024 roku. (K)

