Szczecińska prokuratura oskarża o wyłudzanie podatku VAT

Prokuratura Regionalna w Szczecinie walczy z przestępczością gospodarczą. Skierowała trzy akty oskarżenia w sprawie działania na szkodę Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto funkcjonariusze na jej polecenie zatrzymali 4 osoby oskarżone o wystawianie fałszywych faktur VAT.

Śledczy poinformowali, że skierowali do sądów „kolejne 3 akty oskarżenia w sprawach wyłączonych z prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie od 2020 roku śledztwa, dotyczącego działania na szkodę Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”

Aktami oskarżenia objęto 16 osób, którym zarzucono popełnienie 27 przestępstw polegających m.in. na wystawianiu i przyjmowaniu nierzetelnych faktur VAT, opiewających na łączną kwotę brutto blisko 5 mln zł, a także przyjmowaniu i przekazywaniu środków pieniężnych pochodzących z tych przestępstw.

Z ustaleń śledztwa wynika, że jeden z podejrzanych, mieszkaniec Warszawy, wystawiał za pośrednictwem kierowanych przez siebie ośmiu podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych głównie w Warszawie, nierzetelne, puste faktury VAT, aby uzyskać zwrot podatku, który mu się nie należał. Zarzuty sformułowano wobec ponad 80 podejrzanych. Wobec 24 osób postępowanie zakończono skierowaniem sprawy do sądu. Prokuratura Regionalna w Szczecinie współpracuje w tym postępowaniu z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego ze Szczecina.

Oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

To nie wszystko. Funkcjonariusze szczecińskiego CBŚ oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego na polecenie prokuratury zatrzymali 4 osoby, którym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw karnych i karno-skarbowych związanych z wystawieniem i przyjęciem 1043 nierzetelnych faktur VAT, o łącznej kwocie należności przeszło 17 milionów złotych. Państwo miało na tym stracić ponad 3 mln zł. Podejrzanym zarzucono również „pranie brudnych pieniędzy” – a konkretnie 2.762.694,21 zł.

Dwaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani, zgodnie z wnioskiem prokuratora, na 2 i 3 miesiące. Pozostałe dwie osoby są objęte nadzorem policji.

W śledztwie trwającym od lutego 2025 r. zarzuty usłyszało dotychczas 39 osób, w tym osoby kierujące zorganizowaną grupą i jej uczestnicy. Postępowanie pozostaje w toku i ma charakter rozwojowy.

Jak przypomina prokurator, „za fałszerstwo faktur z kwotą należności przekraczającą 10 mln zł, czyli dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, grozi kara pozbawienia wolności od lat 5 do 25”.

