Szczecińska Procesja ze Świętymi wyjątkowo liczna w tym roku [FILM]

Wyjątkowo liczna w tym roku „Procesja ze Świętymi” przeszła w piątkowy wieczór ulicami Szczecina.

W wigilię Wszystkich Świętych wierni z różnych szczecińskich parafii katolickich z relikwiami świętych wyruszyli spod pomnika Św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach. Śpiewając i modląc się przez wstawiennictwo wszystkich świętych - dotarli do szczecińskiej katedry pod wezwaniem św. Jakuba, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta.

Wszystkich Świętych to dzień, kiedy wspominamy świętych, ale nie tylko tych, którzy zostali ogłoszeni świętymi. Wspominamy także tych, którzy stali się świętymi, lecz niekoniecznie powszechnie znanymi.

Pomysłodawcą „Procesji ze Świętymi” jest ksiądz Tomasz Kancelarczyk.

Tekst i film (r.c.)

