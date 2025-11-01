Sobota, 01 listopada 2025 r. 
Szczecińska Procesja ze Świętymi wyjątkowo liczna w tym roku [FILM]

Data publikacji: 31 października 2025 r. 22:34
Ostatnia aktualizacja: 01 listopada 2025 r. 09:36
Szczecińska Procesja ze Świętymi wyjątkowo liczna w tym roku
 

Wyjątkowo liczna w tym roku „Procesja ze Świętymi” przeszła w piątkowy wieczór ulicami Szczecina.

W wigilię Wszystkich Świętych wierni z różnych szczecińskich parafii katolickich z relikwiami świętych wyruszyli spod pomnika Św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach. Śpiewając i modląc się przez wstawiennictwo wszystkich świętych - dotarli do szczecińskiej katedry pod wezwaniem św. Jakuba, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta.

Wszystkich Świętych to dzień, kiedy wspominamy świętych, ale nie tylko tych, którzy zostali ogłoszeni świętymi. Wspominamy także tych, którzy stali się świętymi, lecz niekoniecznie powszechnie znanymi.

Pomysłodawcą „Procesji ze Świętymi” jest ksiądz Tomasz Kancelarczyk.

Tekst i film (r.c.)

Komentarze

@Pan Witek
2025-11-01 09:22:04
Wszyscy święci balują w niebie.
@ Pan Witek
2025-11-01 08:56:04
Przeczytaj Ewangelie raz, potem drugi raz.Jak nie zapali, to trzeci raz ! Jak nie nie jesteś debil , to po czwartym razie zaczniesz kumać o co Caman!
@Pan Witek
2025-11-01 08:08:21
a prąd elektryczny widziałeś kiedykolwiek?
@ Pan Witek
2025-11-01 07:34:29
Szanowny panie Witku. Zobaczymy jaki będziesz mądrutki i techniczny jak przyjdzie twój czas, i ci kostucha w oczy zajrzy.
toi
2025-11-01 07:26:25
kodziarze milczcie!!!!!!!!!!!!
@PanWitek
2025-11-01 05:16:30
Warstwa komunikacji ze świętymi odbywa się w zupełnie inny sposób od tego w jaki sposób ateiści komunikują się z wartościami europejskimi duchem epoki i postępu oraz świetlaną przyszlością inkluzywności
Max
2025-11-01 01:47:56
cyrk po prostu cyrk. Zacofany lud
A to mafia
2025-11-01 01:22:19
Dzisiaj leci Święty. Dobrze trafił Simon Templer
balują w niebie,
2025-11-01 01:16:44
Wszyscy święci balują w niebie, złoty sypie się kurz.
Pan Witek
2025-11-01 00:26:06
Uprzejmie proszę o wskazanie miejsca, w którym przebywają święci. Co robią? Czy wyglądają tak jak w chwili śmierci, czy może inaczej? Czy korzystają z nowoczesnych technologii? Według jakiego klucza wstawiają się za tymi, którzy się do ich modlą? Jak to się odbywa technicznie?

