Szczecińska "Parada Talentów" [GALERIA]

W Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 67 przy ul. Wojciechowskiego w Szczecinie w czwartek 16 kwietnia odbył się wielobarwny Przegląd „Parada Talentów”. Uczniowie i wychowankowie szczecińskich szkół i ośrodków kształcenia specjalnego zaprezentowali swoje niezwykłe umiejętności artystyczne.

Wydarzenie rozpoczęło się od dynamicznego występu gościnnego grupy Rytmix Power z SP 68 w układzie „Dynamit”, a zaraz potem publiczność, w drodze głosowania, wybrała oficjalne hasło imprezy: „Sztuka pięknem malowana, przez emocje odkrywana”.

Atmosferę święta podkreślała wystawa prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół Szpitalnych, przygotowana pod opieką Ewy Bombolewskiej i Iwony Kiełdanowicz, która stała się tłem dla scenicznych popisów młodych artystów.

​Program VIII Przeglądu Artystycznego Szkół i Placówek Kształcenia Specjalnego Miasta Szczecin „Parada Talentów” obfitował w różnorodne formy wyrazu – od tańca i muzyki po teatr. Najmłodsi uczestnicy z Przedszkola „Chatka Puchatka” zachwycili układem „Ogniste ptaki”, a uczniowie PSPS nr 52 przygotowali ilustrację ruchową do piosenki „Równi”. Scenę wypełniły także opowieści z przesłaniem, jak teatr kukiełkowy PSPS nr 25 w spektaklu „Ziemia ma dość” oraz nastrojowy teatr cieni przygotowany przez młodzież z MOS nr 1. W repertuarze nie zabrakło klasyki, jak piosenka „Zacznij od Bacha” w wykonaniu reprezentantów SOSW nr 2, ale też nowoczesnych brzmień, które przyniósł zespół „Wesołe nutki” z SOSW dla Dzieci Słabosłyszących w pokazie inspirowanym K-Popem.

​Druga część spotkania pokazała, że talent może przejawiać się w bardzo nietypowych formach. Wychowankowie MOW im. Janusza Korczaka prezentowali m.in. akrobatyczne wygięcia ciała, popisy sportowe z piłką oraz pokaz szycia na czas, udowadniając swoją wszechstronność. Wzruszeń dostarczyły występy wokalne solistów z MOS nr 2, a gospodarze z SP 67 podsumowali wydarzenie projektem „Artemista”, łączącym różne dziedziny sztuki.

Kolejny już przegląd artystyczny jest dowodem na to, że dla pasji nie istnieją bariery, a każdy uczestnik, od przedszkolaka po nastolatka, potrafi wnieść do wspólnej przestrzeni coś unikalnego i inspirującego.©℗

Fot. Dariusz Gorajski

