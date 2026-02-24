Szczecińscy nauczyciele zarobią więcej

Fot. Dariusz Gorajski

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Szczecin samorządowcy zgodnie zagłosowali za zwiększeniem dodatków funkcyjnych o 100 zł brutto dla wychowawców klas, opiekunów stażu oraz pedagogów z oddziałów przedszkolnych.

- Wielokrotnie wspominaliśmy, żeby ta podwyżka została przyjęta przez radę miasta. Po roku czasu, gdy wierciliśmy dziurę w brzuchu państwu jako zarządzającym, udało się dojść do porozumienia. Oczywiście z korzyścią dla nauczycieli Można to było zrobić wcześniej. Ale jak zawsze wygrała polityka - komentował Krzysztof Romianowski, przewodniczący klubu PiS

- Cieszymy się, że doszliśmy do tego punktu, że udało się te dodatki podnieść. Natomiast ani ta urzędowa podwyżka 3 proc. dla nauczycieli, na którą nie zgadzają się związki zawodowe, nie jest rzeczą satysfakcjonującą, ani to podniesienie o sto złotych - dodawał Maciej Kopeć (PiS).

Urszula Pańka (KO) kontrowała, przypominając, że jedną z pierwszych decyzji rządu Donalda Tuska po przejęciu władzy było zwiększenie pensji nauczycieli o 30 proc. Potem o 8 proc. Teraz, od stycznia, o 3 proc.

- Staramy się, my samorządowcy, ale także jako rządzący krajem, dbać o nauczycieli - przekonywała radna.

Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu KO, dodawał:

- Chcemy zadbać o to, żeby jak najlepsi nauczyciele uczyli w naszych szkołach, żeby jak najlepsi nauczyciele byli wychowawcami, ci ambitni, którzy przyciągają młodych ludzi, wciągają w ciekawe aspekty różnych dziedzin nauki.

