Szczecinianin jednym z autorów fałszywych alarmów

Szczecinianin 20-letni Wiktor P. jest jednym z czterech mężczyzn, których policja zatrzymała w związku z głośną sprawą fałszywych alarmów. Te alarmy doprowadziły m.in. do interwencji służb w mieszkaniu prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza czy w mieszkaniu matki prezydenta RP Karola Nawrockiego.

REKLAMA

Wiktor P. miał już problemy z prawem. Spędził pół rok w areszcie. W końcu szczeciński sąd zdecydował o nieprzedłużeniu izolacji.

- Sprawca jest osobą młodocianą - wyjaśnia w rozmowie z "Kurierem" Michał Tomala, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecina. - Sąd uznał, że materiał w tej sprawie został odpowiednio zabezpieczony. Uznał także, że nie istnieje realne niebezpieczeństwo, żeby ta osoba popełniła ciężkie przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.

Sąd nie ujawnia, za co Wiktor P. siedział w szczecińskim areszcie. Ale Szymon Jadczak na portalu Wirtualna Polska pisze: "Zarzuty postawiła mu Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu: Wiktor P. miał wykorzystać dane innej osoby i pomówić ją o nabycie broni palnej w celu zabicia dwojga ludzi oraz o podłożenie ładunków w wielorodzinnym budynku w Kołobrzegu "w zamiarze wysadzenia go w powietrze wraz z mieszkańcami". Podejrzany nie przyznał się do winy".

Co do śledztwa związanego z fałszywymi alarmami, które w ostatnich dniach przykuły uwagę mediów, prokuratura na warszawskiej Pradze, która prowadzi sprawę, komunikuje: "Ustalono, że z wykorzystaniem komunikatorów i platform internetowych utworzyła się grupa, której działalność ukierunkowała się na działalność przestępczą. Uczestnicy grupy zazwyczaj kontaktowali się przez Internet i nie znali się osobiście. Grupa szybko zbudowała swoją hierarchię, która motywowała do tego aby się w niej piąć, ale również pozwalała na kontrolę wykonywania poleceń kierownictwa". ©℗

(as)

REKLAMA