Szczecinianie zgłosili 272 pomysły do SBO. Można się zapoznać z projektami

Aż 272 projekty zgłosili mieszkańcy w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Od wczoraj wszystkie propozycje można poznać na stronie SBO, a już w kolejnych etapach Szczecinianie zdecydują, które pomysły zostaną zrealizowane.

Tegoroczna liczba zgłoszonych projektów to nie tylko wynik lepszy niż w ubiegłym roku, ale przede wszystkim najwyższy rezultat od 13 lat. Od poniedziałku można zapoznać się z projektami złożonymi w ramach SBO 2027 na stronie internetowej www.sbo.szczecin.eu. Łącznie w tegorocznej edycji zgłoszono 221 projektów lokalnych oraz 51 ogólnomiejskich. Najwięcej propozycji pojawiło się w obszarach: Pogodno, Łękno, Świerczewo (23), Warszewo, Osów, Arkońskie-Niemierzyn (20), Golęcino-Gocław, Żelechowa, Drzetowo-Grabowo (19).

Opublikowane na stronie internetowej projekty są obecnie weryfikowane. Po dopełnieniu wszelkich formalności, to mieszkańcy Szczecina zdecydują w głosowaniu, jakie projekty zostaną zrealizowane w mieście. W tegorocznej edycji SBO zdecydują o przeznaczeniu 22,5 mln zł. 80 proc. tej kwoty, czyli 18 mln zł, trafi na projekty lokalne, a pozostałe 20 proc. (4,5 mln zł) – na ogólnomiejskie.

