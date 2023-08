Szczecin rozświetli się kolorami! [GALERIA]

Fot. Ryszard PAKIESER

Jak to dobrze, że 15 sierpnia jest dniem świątecznym i nie trzeba rano zrywać się do pracy! Wieczór z 14 na 15 można zatem poświęcić na zwiedzanie rozświetlonego Szczecina, który raz do roku mieni się kolorami i zachwyca podświetlonymi instalacjami. Ożywają parki i ulice Śródmieścia. Zadbaj więc o wygodne buty, naładuj baterie w aparacie i wybierz się na ten niecodzienny spacer po zmroku. Iluminacje Szczecin 2023 rozświetlą miasto w godzinach od 21 do 2 w nocy (szczegółowe mapy na końcu tekstu).

Pierwszym punktem i początkiem wycieczki powinien stać się szpinakowy pałac, czyli Urząd Miasta – na fasadzie budynku zobaczymy kwietne iluminacje zainspirowane szczecińską florą. Na dwóch skrzydłach gmachu wyświetlane będą roślinne motywy znane doskonale wszystkim mieszkańcom Szczecina: magnolie, krokusy, róże oraz ozdobny czosnek. Autorem projektu jest Multidekor – firma, która jest liderem polskiego rynku dekoracji świetlnych.

Potem można udać się do Ogrodów Śródmieście przy ul. Wielkopolskiej 19, gdzie ukaże się „Cień” Szymborskiej. Projekt świetlny jest hołdem dla noblistki Wisławy Szymborskiej w setną rocznicę jej urodzin. Iluminacja będzie przedstawiała postać poetki, wyświetlane będą także fragmenty jej wierszy. W czasie projekcji usłyszymy dzieła autorki odczytywane m.in. przez aktorów Teatru Polskiego oraz gwiazdę polskiego kina Grażynę Szapołowską.

Kolejnym punktem niech stanie się pomnik Marynarza w alei fontann. Tu instalację świetlną przygotowali studenci Akademii Sztuki w Szczecinie – pasjonaci grafiki i gier komputerowych, ilustracji, komiksów oraz concept-artu. Aby przybliżyć morze do naszego miasta, stworzyli projekt, który będzie zachwycał… sześciometrowym wężem morskim oraz dekoracjami świetlnymi w postaci meduz. W tle zaś popłyną szanty. Warto na dłużej pozostać w alei Papieża Jana Pawła II, bo zaraz za pomnikiem, w basenach fontann, pojawią się pływające lampiony szczęścia w kształcie magnolii. Powstały one podczas przygotowań do Iluminacji Szczecin 2023, są dziełem szczecinian.

Z alei fontann warto udać się dalej – na plac Lotników, gdzie zagości świetlny plac zabaw dla najmłodszych. Przez dwie godziny – od 21 do 23 – odbywać się będą animacje, podczas których zarówno dzieci, jak i dorośli będą mieli okazję wziąć udział w niecodziennych aktywnościach sensorycznych. Pojawią się m.in.: dobrze znane zabawy, np. przechodzenie pod limbo czy skoki przez gumę zaprezentowane w nowej – świetlnej odsłonie przez artystów z Światłogień.

Z placu Lotników jest już blisko do placu Adamowicza. Tu powstanie kwietny rozświetlony projekt szczecińskiej pracowni Floral Concept Store, Kwiaciarnia „Pod Żółtą Różą”. Taka instalacja pojawiła się już w minionym roku i oczarowała mieszkańców miasta i turystów. Tym razem praca to połączenie kwiatowych dekoracji oraz elementów symbolizujących świat techniki. Postać, która powstanie w tym roku, odzwierciedla teraźniejszą kondycję człowieka – jego zawieszenie między światem natury, do którego należy, i światem sztucznej inteligencji.

Na trasie wieczornego spaceru nie może zabraknąć placu Solidarności, gdzie stanie interaktywna instalacja najbardziej rozpoznawalnego artysty streetartowego w Polsce, czyli Piotra Pauka – Lumpa. Projekt składać się będzie z dwóch części. Pierwszą z nich stanowią stalowe litery zdemontowane z szyldu „ZAKŁADU USŁUG ŻEGLUGOWYCH”, które tworząc nowe hasło, nawiązują do historii Szczecina i stwarzają przestrzeń do refleksji. Drugim elementem jest huśtawka wagowa stworzona z sygnalizatorów świetlnych, która po wprawieniu w ruch oświetla napis.

Zwieńczeniem wieczornego spaceru powinien się stać park Żeromskiego, gdzie szczecinian i turystów czeka aż dziesięć świetlnych stref! Będą tu podświetlone korony drzew, lampy w stylu retro, strefa leśnych potworów, a nawet strefa boho z instagramowym punktem do robienia zdjęć. Najefektowniejsze iluminacje to nie wszystko, co czeka nas w parku. Za sprawą rozświetlonych drogowskazów będzie można dotrzeć do ukrytej między drzewami dyskoteki pod gołym niebem oraz wypocząć na leżakach w strefie chillout. Dodatkowo na odcinku ul. Plantowej powstanie strefa Street Food z food truckami z pysznym jedzeniem.

To tylko jedna propozycja takiej wędrówki śladem iluminacji i instalacji, ale można skorzystać z innej trasy i wieczorny spacer rozpocząć od Teatru Letniego, który także rozbłyśnie tysiącami kolorów. Miłośnicy turystyki rowerowej mogą śladem iluminacji podążać na dwóch kółkach – od godziny 21 będzie można wypożyczyć 10 specjalnie rozświetlonych rowerów miejskich. Lokalizacja: Stacja Bike_S: pomnik Adama Mickiewicza przy ul. Szczerbcowej. Zwiedzanie rozświetlonego miasta można także zacząć od nadodrzańskich bulwarów – z nich podziwiać kolorowe żurawie portowe, czyli dźwigozaury.

W czasie Iluminacji będzie można nie tylko zobaczyć Szczecin w niecodziennej odsłonie, ale także posłuchać opowieści o miejscach, które tworzą naszą miejską przestrzeń. O godz. 20 spod Centrum Informacji Turystycznej w alei kwiatowej wystartuje spacer z przewodnikiem. Tomasz Wieczorek odprowadzi swoich towarzyszy podróży do parku Żeromskiego, opowiadając po drodze ciekawostki i legendy Szczecina.

