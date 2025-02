Szczecin przymierza się do kupna autobusów wodorowych [GALERIA]

Wodorowce już jeżdżą po ulicach polskich miast. Do tego grona ma dołączyć Szczecin. Fot. Alan Sasinowski

Do 4 marca na ulicach Szczecina będzie testowany autobus wodorowy. Władze miasta przymierzają się do kupna takich pojazdów. I to wielu.

Nowy autobus został zaprezentowany dziennikarzom w poniedziałek w zajezdni Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Dąbie" przy ul. Struga. Urzędnicy i pracownicy SPAD będą teraz uważnie przyglądali się, jak sobie radzi podczas regularnych kursów. W ciągu najbliższych kilku lat miasto chce wybrać właśnie taką technologię. Szczecin i Pomorze Zachodnie to miejsca, które wyróżniają się naciskiem położonym na energię odnawialną, energetykę wiatrową, energetykę offshore, czyli tę produkowaną nad morzem - wodór wydaje się więc naturalnym kierunkiem rozwoju.

Dziennikarze mieli okazję przejechać się autobusem do pętli Turkusowa i z powrotem do zajezdni. Nieprzypadkowo na test wybrano właśnie luty - urzędnicy chcą się przekonać, jak pojazd będzie się zachowywał w trudniejszych warunkach pogodowych. Testowany autobus to najnowszy tego rodzaju pojazd, jakim dysponuje jego producent, Mercedes-Benz. Wcześniej był testowany tylko w Krakowie.

- Autobus wodorowy jest celowo skonstruowany tak, żeby pasażer nie wiedział, że to jest właśnie taki pojazd i nie odczuł żadnej różnicy - mówił Piotr Kwiatkowski, przedstawiciel firmy Mercedes-Benz. - Za to dla miasta jest różnica pod kątem czystości powietrza i ciszy. To bardzo cichy pojazd. Koszt takiego autobusu to ok. 3 mln zł.

Pojazd jest wyposażony w system, który w przypadku możliwości czołowego zderzenia przy niskich prędkościach może rozpocząć samoistne hamowanie. Autobus dzięki kamerze ma "świadomość" sytuacji dookoła. Ma też system aktywnego zawieszenia. Może być eksploatowany w trzech trybach - w trybie w pełni wodorowym, w opcji maksymalnego zasięgu, gdy równomiernie wykorzystuje wodór i energię elektryczną, i w trybie inteligentnym, gdy używana jest głównie energie elektryczna zgromadzona w bateriach.

Od wtorku autobus wodorowy będzie jeździł na linii "B".©℗

Alan Sasinowski

