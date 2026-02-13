Szczecin pamięta o bohaterach podziemia [GALERIA]

Złożenie kwiatów pod tablicą "Żołnierzom Armii Krajowej" przy Urzędzie Miasta w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

​Przed tablicą Żołnierzom Armii Krajowej przy szczecińskim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie upamiętniające 84. rocznicę powstania AK. Choć mowa o wydarzeniach z 1942 roku, spotkanie miało bardzo współczesny i ważny kontekst. To dopiero drugi raz, kiedy obchodzimy to święto jako oficjalny Narodowy Dzień Pamięci, ustanowiony niedawno przez Sejm. Szczeciński oddział IPN oraz Światowy Związek Żołnierzy AK od lat dbają jednak o to, by ta data nie uciekła z kalendarza mieszkańców miasta.

REKLAMA

​Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego IPN, w prostych słowach wyjaśnił, dlaczego 14 lutego jest tak ważny. Przypomniał, że to właśnie tego dnia generał Władysław Sikorski zmienił nazwę Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

- To nie była tylko zmiana nazwy. Chciano pokazać wagę walki w okupowanej przez Niemców Polsce i przez Sowietów również – mówił K. Męciński. Podkreślił, że chodziło o jasny sygnał dla świata: w kraju działa prawdziwe podziemne wojsko, tak samo ważne jak polskie oddziały walczące na Zachodzie czy w ZSRR. Dyrektor zwrócił uwagę na to, że żołnierze AK po wojnie zamiast orderów i wdzięczności często trafiali do komunistycznych więzień. Mimo to ich legenda przetrwała.

- Do dziedzictwa Armii Krajowej nawiązywała później Solidarność, która wzorowała się na ich działaniach podziemnych – tłumaczył Męciński. Dodał też, że tradycja ta żyje do dziś w nowoczesnym wojsku, zwłaszcza w Wojskach Obrony Terytorialnej, które na swoich mundurach z dumą noszą znak Polski Walczącej.

Niestety, uroczystość miała też smutny akcent. Krzysztof Męciński odniósł się do niedawnego aktu wandalizmu na Cmentarzu Centralnym, gdzie ktoś zamalował farbą pomnik poświęcony akowcom.

- W ostatnim czasie miały miejsce bardzo haniebne czyny w Szczecinie – zdewastowanie pomnika Armii Krajowej. No co my się po prostu nie zgadzamy! – mówił stanowczo. Dyrektor zaapelował do wszystkich mieszkańców, by dbanie o te znaki traktowali jako wspólny test z obywatelskiej postawy. - To jest zbiorowy obowiązek wszystkich obywateli naszego państwa, żeby otaczać czcią i szacunkiem symbole polskiego państwa podziemnego – podsumował.

W niedzielę 15 lutego o godz. 12 mieszkańcy będą mogli wziąć udział w mszy świętej w intencji żołnierzy i dowódców AK, która odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej.

(dg)

REKLAMA