Szczecin ma pieniądze na projekt i chce porozumienia ws. obwodnicy Mierzyna

Miasto Szczecin po zabezpieczeniu w budżecie środków na projekt obwodnicy Mierzyna, gotowe jest na porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie nowego przebiegu Drogi Krajowej nr 10 - poinformował we wtorek szczeciński magistrat.

Obwodnica Mierzyna to jedna z dróg uzupełniających infrastrukturę Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina. Nowy odcinek drogi krajowej nr 10 o długości blisko 8 km, rozpoczynać się będzie na wysokości Centrum Handlowego Ster i przebiegać będzie m.in. do węzła Dołuje, łączącego się z planowanym Zachodnim Drogowym Obejściem Szczecina. Część nowej trasy na odcinku ok. 2,3 km, przebiegać będzie przez tereny należące do Szczecina.

- Z tego względu, miasto zamierza współfinansować opracowanie projektu oraz przyszłą realizację prac budowlanych obejmującą fragment drogi w granicach administracyjnych Szczecina - wyjaśnia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji.

Pierwsze działania w tym kierunku podjęte zostały już we wrześniu 2021 roku. W budżecie miasta zabezpieczono 1,9 mln zł brutto na opracowanie części projektowej.

Dwa etapy obwodnicy Mierzyna

Sama inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach:

etap pierwszy obejmować będzie m.in.: opracowanie analiz dot. rozwiązań projektowych jedno i dwujezdniowych nowej trasy; projektów architektoniczno-budowlanych, uzyskanie uzgodnień i ostatecznej decyzji ZRID,

etap drugi obejmować będzie realizację prac budowlanych, którego koszty i ich podział zostanie ustalony po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Miasto poinformowało też, że gotowe jest na zawarcie porozumienia Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie ustalenia zasad wspólnego przygotowania, przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne, udzielenia zamówień oraz zasad finansowania pierwszego etapu inwestycji. Według wstępnych zapowiedzi porozumienie w tej sprawie ma zostać podpisane w środę (26 stycznia).

