Szczecin ma nowych Ambasadorów!

Smyczkowa orkiestra kameralna Baltic Neopolis Orchestra oraz karateka Paweł Bombolewski zostali Ambasadorami Szczecina. We wtorek 5 lipca podczas uroczystej sesji Rady Miasta wręczono również Medale za Zasługi dla Miasta.

Baltic Neopolis Orchestra to kameralny zespół założony w 2008 roku. Formacja koncertowała dotąd w 27 krajach, wykonuje ponad 120 koncertów rocznie, współpracuje z cenionymi kompozytorami i artystami.

- Bardzo głęboko wierzę w to, że gdyby nie Szczecin i nie ta życzliwość i to wsparcie od tak wielu lat, to nie udało by się nam osiągnąć tego wszystkiego. To jest po prostu niebywałe… Takie cuda są możliwe chyba tylko w Szczecinie - powiedziała Emilia Goch Salvador, dyrektor Baltic Neopolis Orchestra.

Paweł Bombolewski to sportowiec, trener, wychowawca i działacz. Jego osiągnięcia sportowe, m.in.: wielokrotnie zdobywane tytuły Mistrz Polski i Świata rozsławiły rodzime miasto w kraju i zagranicą.

- Możemy promować Szczecin, bo to jest dla nas obowiązek, ale i przywilej. A tego przywileju nie moglibyśmy realizować gdyby nie wsparcie miasta - podsumował Paweł Bombolewski

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta wręczono również Medale za Zasługi dla Miasta Szczecin. Wyróżnienia otrzymali: Marek Adamkiewicz – jeden z założycieli Studenckiego Komitetu Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów, działacz antykomunistyczny, Zbigniew Niecikowski – długoletni dyrektor Teatru Lalek Pleciuga, Franciszek Malik – solista honorowy altówek w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

