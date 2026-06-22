Szczecin ma nowych ambasadorów. To dyrygent i twórca fundacji

Wybitny dyrygent prof. Bohdan Boguszewski oraz twórca znanej fundacji pomagającej dzieciom Tomasz Gierwiatowski już wkrótce dołączą do grona Ambasadorów Szczecina.
Prof. Bohdan Boguszewski jest jednym z najwybitniejszych twórców i animatorów życia muzycznego Szczecina. Przez lata kształcił kolejne pokolenia muzyków i dyrygentów. To także założyciel Orkiestry Academia oraz twórca i wieloletni dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Sacrum Non Profanum”, jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Jako dyrygent i organizator wydarzeń kulturalnych prowadził koncerty w Europie i Stanach Zjednoczonych, występując m.in.: w Carnegie Hall i Lincoln Center.
Tomasz Gierwiatowski jest założycielem Fundacji Liga Superbohaterów, która od 2012 roku wspiera dzieci zmagające się z chorobami onkologicznymi i innymi ciężkimi schorzeniami. Stworzona przez niego organizacja stała się najbardziej rozpoznawalną inicjatywą tego typu w Polsce, niosąc wsparcie, nadzieję i radość tysiącom dzieci w szpitalach, hospicjach i domach. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu Tomasza Gierwiatowskiego Liga Superbohaterów stała się symbolem bezinteresownej pomocy i wsparcia dla dzieci oraz ich rodzin w najtrudniejszych momentach życia.
Honorowy tytuł zostanie przyznany laureatom 3 lipca br. (piątek) o godz. 10.00 podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta.
(k)