Szczecin kupi 20 autobusów elektrycznych

Termin składania ofert w przetargu na nowe dwadzieścia autobusów upływa 15 czerwca tego roku. Fot. SPAK

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” ogłosiło przetarg na zakup dwudziestu przegubowych autobusów elektrycznych. Będą to nowe pojazdy niskopodłogowe i zeroemisyjne.

Długość autobusu to ok. 18 m. Liczba miejsc pasażerskich: minimum 120 osób, w tym min. 35 siedzących, min. 8 bezpośrednio dostępnych z niskiej podłogi.

- Pojazd musi być wyposażony w klimatyzację, rampę najazdową dla wózków, ładowarki USB w przestrzeni pasażerskiej, oświetlenie wewnętrzne LED, przeszkloną, wydzieloną kabinę kierowcy typu „zamkniętego”, monitoring złożony z minimum dziewięciu kamer, rejestrujących wnętrze oraz przestrzeń wokół autobusu - mówi Wojciech Jachim, rzecznik prasowy SPAK. - Układ napędowy powinien być wyposażony w system odzyskiwania energii podczas hamowania i jazdy z góry i wykorzystywania jej do doładowania magazynu energii (tzw. rekuperacji). Magazyn energii musi mieć pojemność co najmniej niż 550 kWh, a zużycie energii elektrycznej wg testu SORT-2 nie może przekroczyć 1,50 kWh/km. Pojazd winien zapewniać możliwość ładowania plug-in oraz pantografowego.

Zamawiającym jest Gmina Szczecin. SPAK pełni w postępowaniu rolę pełnomocnika. Termin składania ofert mija 15 czerwca 2026. Termin wykonania zamówienia to 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zostać unieważnione, jeśli nie otrzyma dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Zielony Szczecin – zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin”.

