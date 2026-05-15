Szczecin dokupi sześć autobusów mild hybrid

Szczecin skorzysta z prawa opcji i kupi nie sześć, a łącznie dwanaście przegubowych autobusów z napędem mild hybrid. Pojazdy dostarczy Solaris Bus & Coach w ramach kontraktu zawartego pod koniec 2025 roku.

Umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Solarisem została podpisana 30 grudnia ub. roku. Dotyczyła dostawy sześciu niskopodłogowych autobusów przegubowych z napędem mild hybrid, z terminem realizacji wynoszącym 550 dni. Kontrakt zawierał także opcję zamówienia kolejnych sześciu pojazdów w tej samej cenie i z takim samym terminem dostawy. Miasto przekazało już producentowi oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji.

Łączna wartość kontraktu po rozszerzeniu zamówienia wynosi 35,7 mln zł.

Nowe autobusy będą miały od 17,5 do 18,1 metra długości i pomieszczą co najmniej 130 pasażerów, w tym minimum 40 na miejscach siedzących. Co najmniej 12 miejsc siedzących będzie dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi.

Pojazdy zostaną wyposażone m.in. w sześciocylindrowy silnik wysokoprężny wspomagany modułem hybrydowym z dodatkowym silnikiem elektrycznym, klimatyzację, oświetlenie LED, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny oraz urządzenia do zliczania pasażerów. W przestrzeni pasażerskiej znajdą się również cztery podwójne ładowarki USB.

Zamawiającym jest Gmina Miasto Szczecin, natomiast rolę pełnomocnika pełni Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica”. W imieniu miasta umowę podpisali zastępcy prezydenta Szczecina: Michał Przepiera i Łukasz Kadłubowski.

Obecnie Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” ma 107 autobusów, w tym 34 elektryczne i 16 hybrydowe. 30 kwietnia 2026 roku spółka ogłosiła także przetarg na zakup 20 przegubowych autobusów elektrycznych. (K)

