Szansa na defibrylatory w Kołobrzegu. Przetarg po raz trzeci

Ubiegłoroczny budżet obywatelski Kołobrzegu zakończył się akceptacją projektu złożonego przez Grupę Ratowniczą „Paramedic”, która zaproponowała zakup 28 defibrylatorów AED.
Urządzenia zgodnie z założeniami mają być zamontowane przy szkołach oraz innych obiektach użyteczności publicznej. Niektóre z nich trafią do autobusów komunikacji miejskiej, policyjnych radiowozów i do pojazdów straży miejskiej. Na zadanie zarezerwowano blisko 500 tys. zł. I wydawać by się mogło, że nie pozostaje nic innego, jak kupić defibrylatory, sprawa okazuje się nie taka prosta. Dwa pierwsze przetargi ogłoszone w tej sprawie nie przyniosły spodziewanego efektu. Okazuje się, że oferenci nie spełniali wymogów stawianych im w specyfikacji procedury. Chodzi bowiem nie tylko o dostawę samych urządzeń, ale również o ich montaż, zapewnienie serwisu oraz szkoleń dla potencjalnych operatorów. Obecnie trwa trzeci przetarg. Zgłosiły się do niego dwa podmioty. Droższy z nich chce za realizację zamówienia zainkasować 481 tys. zł, a tańszy 347 tys. zł. Teraz urzędnicy sprawdzą złożone propozycje pod względem formalnym. Jeśli przynajmniej jedna okaże się spełniać obligatoryjne wymogi, w końcu zawarta zostanie umowa na dostawę urządzeń. ©℗
(pw)