Szansa na defibrylatory w Kołobrzegu. Przetarg po raz trzeci

W defibrylatory mają zostać wyposażone niektóre autobusy komunikacji miejskiej. Fot. Artur BAKAJ

Ubiegłoroczny budżet obywatelski Kołobrzegu zakończył się akceptacją projektu złożonego przez Grupę Ratowniczą „Paramedic”, która zaproponowała zakup 28 defibrylatorów AED.

Urządzenia zgodnie z założeniami mają być zamontowane przy szkołach oraz innych obiektach użyteczności publicznej. Niektóre z nich trafią do autobusów komunikacji miejskiej, policyjnych radiowozów i do pojazdów straży miejskiej. Na zadanie zarezerwowano blisko 500 tys. zł. I wydawać by się mogło, że nie pozostaje nic innego, jak kupić defibrylatory, sprawa okazuje się nie taka prosta. Dwa pierwsze przetargi ogłoszone w tej sprawie nie przyniosły spodziewanego efektu. Okazuje się, że oferenci nie spełniali wymogów stawianych im w specyfikacji procedury. Chodzi bowiem nie tylko o dostawę samych urządzeń, ale również o ich montaż, zapewnienie serwisu oraz szkoleń dla potencjalnych operatorów. Obecnie trwa trzeci przetarg. Zgłosiły się do niego dwa podmioty. Droższy z nich chce za realizację zamówienia zainkasować 481 tys. zł, a tańszy 347 tys. zł. Teraz urzędnicy sprawdzą złożone propozycje pod względem formalnym. Jeśli przynajmniej jedna okaże się spełniać obligatoryjne wymogi, w końcu zawarta zostanie umowa na dostawę urządzeń. ©℗

