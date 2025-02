Syn z zarzutem zabójstwa matki w Bornem Sulinowie

Zarzut zabójstwa 47-letniej mieszkanki Bornego Sulinowa usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Szczecinku syn kobiety – poinformował w środę PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Trwają czynności procesowe z podejrzanym.

Ciało 47-letniej nauczycielki z widocznymi obrażeniami głowy znalazła przed południem we wtorek w mieszkaniu w Bornem Sulinowie jej bliska koleżanka z pracy zaniepokojona tym, że ta nie pojawiła się w szkole. Wcześniej nie uprzedziła o swojej nieobecności.

Policja po przeprowadzeniu pod nadzorem prokuratora szczegółowych oględzin na miejscu zdarzenia jeszcze tego samego dnia, we wtorek wieczorem, do sprawy zatrzymała jedną osobę. Według nieoficjalnych informacji PAP, które w środę potwierdził prok. Gąsiorowski, był to syn denatki.

W środę około południa mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku.

„Usłyszał zarzut zabójstwa swojej matki. Jest jedynym podejrzanym o popełnienie tej zbrodni” – poinformował prok. Gąsiorowski.

Czynności procesowe z podejrzanym nadal trwają w szczecineckiej prokuraturze. Są prowadzone w obecności wyznaczonego z urzędu obrońcy podejrzanego.

Sekcja zwłok kobiety ma zostać przeprowadzona w piątek.

Za zabójstwo grozi kara nawet dożywocia.

Copyright