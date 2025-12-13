Świt dla Adasia Orlika. W niedzielę II edycja charytatywnego turnieju

Ciężko chory chłopiec potrzebuje pomocy. Fot. archiwum

W niedzielę od godz. 10 w hali balonowej przy stadionie Świtu na Skolwinie przy ul. Stołczyńskiej odbędzie się II edycja charytatywnego turnieju piłki nożnej: Świt dla Adasia Orlika, w którym wystąpi 6 zespołów, w tym m.in. Świt Szczecin, Stal Stocznia Szczecin, Chemik Police i szczecińscy samorządowcy, a ta ostatnia drużyna podobno będzie mocno sfeminizowana.

W przerwach między meczami odbędą się licytacje, atrakcyjnych sportowych pamiątek, a jedną z nich będzie koszulka kapitana szczecińskiej Pogoni Kamila Grosickiego, na której złożył autograf w samolocie na wysokości 10 km nad ziemią, wracając z wygranego 3:2 meczu reprezentacji Polski z Maltą, a przypomnijmy, że w tym spotkaniu Grosik zaliczył setny seniorski występ w Biało-Czerwonych barwach!

Biletami wstępu na turniej będą cegiełki w cenie 10 zł, a ciężko choremu Adasiowi można pomagać także poprzez internetową zbiórkę na stronie: www.siepomaga.pl/adam-orlik .

(mij)

