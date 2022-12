Świnoujście na szlaku przemytniczym narkotyków. W tle gang Hells Angels

Polska policja i prokuratura pomogły w likwidacji międzynarodowego szlaku przerzutowego narkotyków z Kolumbii do Europy. Ponad 16 kg kokainy o wartości ponad 5 mln zł miało trafić do Świnoujścia z Niemiec. Narkotyki były ukryte w workach z cukrem trzcinowym. Przesyłka znajdowała się w jednym z garaży na terenie Świnoujścia. Podczas akcji policji w kurorcie zatrzymano mężczyznę, który był zamieszany w przemyt. Przeciwko niemu został skierowany akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Grozi mu 15 lat więzienia.

Kartel z Kolumbii

Sprawa ma swój początek w 2021 roku. Wówczas z Kolumbii wysłano kontener z 10 tonami cukru trzcinowego. Jego pierwszym odbiorcą w Europie była hiszpańska firma z Marbelli k. Malagi, zaś ładunek został następnie przekazany do polskiej firmy założonej przez oskarżonego. W kwietniu 2021 r. w porcie Algerciras w Hiszpanii przeprowadzono kontrolę celną kontenera zawierającego 1000 worków cukrem. Przeskanowanie ich promieniami rentgena wykazało inną gęstość cukru w 30 workach. W wyniku kontroli ustalono, że zawarte w nich ponad 293 kg cukru nasycone są w 5,6% czystą kokainą. Łącznie w ładunku znajdowało się ponad 16 kg czystego chlorowodorku kokainy o czarnorynkowej wartości prawie 5 milionów złotych. Służby hiszpańskie usunęły z worków kokainę, po czym we współpracy z polskim Centralnym Biurem Śledczym Policji obserwowały przesyłkę. Hiszpańska firma zleciła przetransportowanie ładunku na rzecz polskiej firmy do miejscowości pod Bremą w Niemczech. Następnie na zlecenie oskarżonego palety z cukrem przewiezione zostały do Świnoujścia. Tam po wyładunku oskarżony został zatrzymany.

Fikcyjna działalność

W toku śledztwa prokurator ustalił, że oskarżony pozorował działalność gospodarczą stanowiącą kamuflaż do przemytu narkotyku oraz przyjął ładunek z kokainą w celu dalszej dystrybucji. Od września 2021 r. prowadził korespondencję e-mail z hiszpańską jednoosobową spółką, tak aby uwiarygodnić nawiązanie kontaktów gospodarczych. Następnie w grudniu 2021 r. założył w Świnoujściu jednoosobową spółkę, która formalnie miała się zajmować importem i dalszą odsprzedażą cukru trzcinowego. W listopadzie 2021 r. oskarżony dokonał importu z Hiszpanii partii 200 kg cukru w opakowaniach po 0,5 kg i składował ją w użytkowanym przez siebie garażu. Oskarżony prowadził korespondencję e-mail z hiszpańską firmą uzgadniając cenę dostawy najpierw tony, a potem 10 ton za kwotę ponad 35 tysięcy Euro.

Jak ustaliła prokuratura, skarżony pełnił funkcję podmiotu symulującego – czyli firmy, która pozorując działalność gospodarczą ma w istocie maskować przemyt kokainy z Kolumbii do Europy, a dalej z Hiszpanii do Niemiec lub Polski. Zadaniem oskarżonego było ukrycie przemytu pod pozorem legalnej działalności, stwarzanie wrażenia opłacalności gospodarczej przedsięwzięcia, oraz zajęcie się ewentualną utylizacją produktu, w którym kokainę ukryto.

Gang Hells Angels

Oskarżony utrzymywał kontakt z innymi członkami grupy za pośrednictwem szyfrowanego komunikatora, konsultując poszczególne kroki i odbierając polecenia. Ponad 1000 euro na zapłatę za transport cukru zostało dla oskarżonego ukryte wieczorem przy słupku przy drodze szutrowej w odludnej, przemysłowo – leśnej części Świnoujścia. Ustalenia te wskazują, że oskarżony nie był przypadkowym odbiorcą kokainy. Równolegle w Hiszpanii toczy się postępowanie przeciwko 5 podejrzanym, działającym w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z gangiem motocyklowym Hells Angels.

(oprac. rj)