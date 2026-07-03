Świętujemy urodziny Szczecina. Działo się będzie wiele

W niedzielę w południe przy Pomniku Czynu Polaków rozpocznie się uroczystość 81. rocznicy przejęcia zarządu nad Szczecinem przez polską administrację oraz Dnia Pionierów Miasta Szczecin. Fot. Sylwia DUDEK

Osiemdziesiąte pierwsze urodziny Szczecina będziemy świętować przez cały weekend, a obchody rozpoczniemy od powitania nowych Ambasadorów Honorowych podczas uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin. Ponadto w programie m.in. inscenizacja historyczna, festiwal filmowy, koncerty. Urodziny miasta będą też dobrą okazją, by wyróżnić uczestników konkursu „Kuriera Szczecińskiego” pn. „Historie odzyskane”, który prowadziliśmy w 2025 roku na naszych łamach.

REKLAMA

Start sesji: piątek, g. 10. Nowymi Ambasadorami Honorowymi zostaną wybitny dyrygent prof. Bohdan Boguszewski oraz twórca znanej fundacji pomagającej dzieciom Tomasz Gierwiatowski.

Wydarzenia główne zaplanowano na sobotę na placu Armii Krajowej przed magistratem. O g. 20 rozpocznie się inscenizacja historyczna. O g. 20:30 – diorama historyczna. O g. 22:30 odbędzie się pierwszy video-mapping „Szczecin – w Twoim tempie”, drugi pokaz zobaczymy o g. 23.

Na parkingu przed „Bartłomiejką” w g. 19-23 będzie grał DJ na żywo, w g. 19 – 22:30 będziemy mogli odwiedzić tam strefę food trucków.

Ważna impreza piątku i soboty to „Gryf film. Szczecin w kinie”, przegląd produkcji filmowych związanych z naszym miastem. Wydarzenie jest biletowane, produkcje wyświetli kino Pionier 1907 przy al. Wojska Polskiego 2.

W niedzielę w południe przy Pomniku Czynu Polaków rozpocznie się uroczystość 81. rocznicy przejęcia zarządu nad Szczecinem przez polską administrację oraz Dnia Pionierów Miasta Szczecin.

Do tego Urodziny na Różance w g. 13 – 19, czyli koncerty, animacje dla dzieci, tort urodzinowy w Ogrodzie Różanym przy ul. Pawła Jasienicy 8.

W g. 11 – 18 w Teatrze Letnim będzie odbywał się COME WITH US FESTIVAL.

O g. 11 rozpocznie się muzyczny poranek – audycja dla maluszków na scenie amfiteatru, o g. 12 – parada urodzinowa, o g. 17 – pokaz mody Szczecinian, czyli wyjątkowe wydarzenie prezentujące uczestników w różnym wieku.

Sporo dziać się będzie także na tarasach Teatru Letniego. W programie znajdziemy gimnastykę słowiańską (g. 12-13), tworzenie naturalnych kadzideł z ziół (g. 3-14), warsztaty grupowe Mandala Głosu (g. 13-15), warsztaty druku artystycznego (g. 14-15), strefę twórczą dla dzieci (g.14-17) oraz DJ set chillout (g. 15-18).

Dodatkowo na terenie festiwalu dostępny będzie również bar, strefa Otularium oraz wystawa sztuki współczesnej.

O g. 18 w Willi Lentza rozpocznie się koncert Masternak & Derył (Karol Masternak Honorowy Ambasador Szczecina, Kinga Masternak, Kamil Mateusz Deryło). Wydarzenie biletowane.

Z laureatami konkursu „Historie Odzyskane”, spotkamy się na Różance, w niedzielę o g. 12.30. ©℗

(as)

REKLAMA