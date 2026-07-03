Świętujemy urodziny Szczecina. Działo się będzie wiele

Osiemdziesiąte pierwsze urodziny Szczecina będziemy świętować przez cały weekend, a obchody rozpoczniemy od powitania nowych Ambasadorów Honorowych podczas uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin. Ponadto w programie m.in. inscenizacja historyczna, festiwal filmowy, koncerty. Urodziny miasta będą też dobrą okazją, by wyróżnić uczestników konkursu „Kuriera Szczecińskiego” pn. „Historie odzyskane”, który prowadziliśmy w 2025 roku na naszych łamach.
Start sesji: piątek, g. 10. Nowymi Ambasadorami Honorowymi zostaną wybitny dyrygent prof. Bohdan Boguszewski oraz twórca znanej fundacji pomagającej dzieciom Tomasz Gierwiatowski.
Wydarzenia główne zaplanowano na sobotę na placu Armii Krajowej przed magistratem. O g. 20 rozpocznie się inscenizacja historyczna. O g. 20:30 – diorama historyczna. O g. 22:30 odbędzie się pierwszy video-mapping „Szczecin – w Twoim tempie”, drugi pokaz zobaczymy o g. 23.
Na parkingu przed „Bartłomiejką” w g. 19-23 będzie grał DJ na żywo, w g. 19 – 22:30 będziemy mogli odwiedzić tam strefę food trucków.
Ważna impreza piątku i soboty to „Gryf film. Szczecin w kinie”, przegląd produkcji filmowych związanych z naszym miastem. Wydarzenie jest biletowane, produkcje wyświetli kino Pionier 1907 przy al. Wojska Polskiego 2.
W niedzielę w południe przy Pomniku Czynu Polaków rozpocznie się uroczystość 81. rocznicy przejęcia zarządu nad Szczecinem przez polską administrację oraz Dnia Pionierów Miasta Szczecin.
Do tego Urodziny na Różance w g. 13 – 19, czyli koncerty, animacje dla dzieci, tort urodzinowy w Ogrodzie Różanym przy ul. Pawła Jasienicy 8.
W g. 11 – 18 w Teatrze Letnim będzie odbywał się COME WITH US FESTIVAL.
O g. 11 rozpocznie się muzyczny poranek – audycja dla maluszków na scenie amfiteatru, o g. 12 – parada urodzinowa, o g. 17 – pokaz mody Szczecinian, czyli wyjątkowe wydarzenie prezentujące uczestników w różnym wieku.
Sporo dziać się będzie także na tarasach Teatru Letniego. W programie znajdziemy gimnastykę słowiańską (g. 12-13), tworzenie naturalnych kadzideł z ziół (g. 3-14), warsztaty grupowe Mandala Głosu (g. 13-15), warsztaty druku artystycznego (g. 14-15), strefę twórczą dla dzieci (g.14-17) oraz DJ set chillout (g. 15-18).
Dodatkowo na terenie festiwalu dostępny będzie również bar, strefa Otularium oraz wystawa sztuki współczesnej.
O g. 18 w Willi Lentza rozpocznie się koncert Masternak & Derył (Karol Masternak Honorowy Ambasador Szczecina, Kinga Masternak, Kamil Mateusz Deryło). Wydarzenie biletowane.
Z laureatami konkursu „Historie Odzyskane”, spotkamy się na Różance, w niedzielę o g. 12.30. ©℗
(as)