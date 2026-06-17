Święto Służb Mundurowych. Uroczysty apel przy kołobrzeskiej latarni morskiej

Uroczyste apele kołobrzeskich służb mundurowych są coroczną tradycją. Fot. Artur BAKAJ

Przy kołobrzeskiej latarni morskiej odbyły się widowiskowe obchody Święta Służb Mundurowych.

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Na uroczystym apelu pojawili się żołnierze z 12. Kołobrzeskiego Pułku Logistycznego, Wojskowego Centrum Rekrutacji, Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego, a także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, strażnicy miejscy oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Gościno.

Ceremonia była okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień, a także nominacji na wyższe stopnie służbowe. Wydarzeniu towarzyszył piknik, w trakcie którego nie zabrakło wojskowej grochówki. Można było także zobaczyć z bliska pojazdy wojskowe oraz zajrzeć do stoisk informacyjnych poszczególnych służb. Nie zabrakło też akcentu muzycznego, który miał swoją odsłonę w postaci występu grupy „Mayol” działającej przy kołobrzeskim Klubie Wojskowym. ©℗

(pw)

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