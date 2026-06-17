Święto Służb Mundurowych. Uroczysty apel przy kołobrzeskiej latarni morskiej

Przy kołobrzeskiej latarni morskiej odbyły się widowiskowe obchody Święta Służb Mundurowych.
Na uroczystym apelu pojawili się żołnierze z 12. Kołobrzeskiego Pułku Logistycznego, Wojskowego Centrum Rekrutacji, Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego, a także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, strażnicy miejscy oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Gościno.
Ceremonia była okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień, a także nominacji na wyższe stopnie służbowe. Wydarzeniu towarzyszył piknik, w trakcie którego nie zabrakło wojskowej grochówki. Można było także zobaczyć z bliska pojazdy wojskowe oraz zajrzeć do stoisk informacyjnych poszczególnych służb. Nie zabrakło też akcentu muzycznego, który miał swoją odsłonę w postaci występu grupy „Mayol” działającej przy kołobrzeskim Klubie Wojskowym. ©℗
(pw)