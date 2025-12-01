Święto Marynarki Wojennej z udziałem szefa MON

W Morskim Porcie Wojennym odbyły się w piątek uroczystości z okazji Święta Marynarki Wojennej. W wydarzeniu uczestniczył Władysław Kosiniak-Kamysz, który przyjechał do Świnoujścia wraz z dowództwem Sił Zbrojnych RP.

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie, w miejscu, gdzie każda minuta miała swoją dyscyplinę. Minister Obrony Narodowej pojawił się na nabrzeżu w towarzystwie kadry Marynarki Wojennej, podkreślając wagę tradycji i ciągłości służby na morzu.

Szef MON zwrócił także uwagę na historyczny zwrot i nowe kontrakty, które będą udziałem Marynarki Wojennej, która dotychczas w finansowych rozdaniach, mówiąc delikatnie, nie miała szczęścia.

- Program ORKA to nie jest tylko zakup sprzętu wojskowego, zdolności, umiejętności, transferu technologii, inwestycja w Polski przemysł zbrojeniowy. To nie jest tylko umowa zakupu 3 jednostek pływających. To umowa o wsparciu i połączeniu naszych zdolności – podkreślał wicepremier W. Kosiniak-Kamysz i wskazał także, gdzie jest zagrożenie.

- Bałtyk stał się morzem wewnętrznym NATO, z małym, ale niebezpiecznym wyjątkiem i wokół niego skupiają się nasze działania – ochrona infrastruktury krytycznej, patrolowanie, utrzymanie komunikacji szklaków handlowych. To wszystko jest połączone ze sobą. Nie ma bezpiecznego Bałtyku bez polskiej Marynarki Wojennej. Wobec wszystkich, którzy są tu zgromadzeni, wobec całej wspólnoty Marynarki Wojennej, wszystkim marynarzom Marynarki Wojennej, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego uznania i wdzięczności. Potrzebujemy waszych zdolności, umiejętności, potrzebujemy waszego oddania. Niech to święto da satysfakcję z pełnionej służby, misji, z tego co robicie dla ukochanej ojczyzny – przekazał zebranym szef MON.

W programie znalazły się oficjalne przemówienia, podniesienie bandery i elementy ceremoniału wojskowego, a także wyróżnienia i awanse dla naszych zasłużonych żołnierzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Organizatorzy zadbali o to, by media miały dostęp do wydarzenia. Całość, jak na wojsko przystało, przebiegła niezwykle sprawnie.

Święto co roku przypomina o dekrecie Józefa Piłsudskiego z 1918 roku, który powołał Marynarkę Wojenną do życia. Minęło 107 lat, a polskie okręty nadal trzymają linię na Bałtyku, pokazując, że historia i współczesność potrafią iść razem burtą w burtę. ©℗

Tekst i fot. (km)

