Święto Krajowej Administracji Skarbowej. Uhonorowano funkcjonariuszy i pracowników [GALERIA]

Regionalne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej odbyły się w poniedziałek w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

W poniedziałek, 15 września, na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. Uroczystość przed budynkiem Muzeum Narodowego zgromadziła funkcjonariuszy, pracowników cywilnych KAS oraz zaproszonych gości, a jej oprawę uświetniła Orkiestra Wojskowa ze Świnoujścia.

Podczas uroczystego apelu wręczono liczne odznaczenia i awanse. Medale „Za długoletnią służbę” przyznano 12 osobom, odznakę „Zasłużony dla KAS” otrzymało również 12 pracowników, w tym dwie osoby cywilne. Ponadto 206 pracowników awansowało w ramach stanowisk i płac, 106 funkcjonariuszy otrzymało mianowanie na wyższy stopień służbowy, a 25 osób awansowano zarówno w stopniu, jak i wynagrodzeniu.

– Krajowa Administracja Skarbowa to nie tylko służba cywilna, ale także formacja mundurowa, której główną misją jest dbanie o bezpieczeństwo finansowe państwa – tłumaczyła Marta Lasek-Skalik, główny specjalista w Wydziale Personalnym IAS w Szczecinie. – Realizujemy też działania edukacyjne i promocyjne, a dzisiejsze święto jest doskonałą okazją, by uhonorować codzienny trud naszych pracowników i funkcjonariuszy.

Funkcjonariusze KAS działają w wielu obszarach – od kontroli mobilnej i obsługi zgłoszeń celnych, po pracę w oddziałach specjalnych wymagających sprawności fizycznej i odporności na stres.

– Każdy może znaleźć dla siebie miejsce w zależności od predyspozycji i zainteresowań – dodała Lasek-Skalik, podkreślając znaczenie integracji i prezentowania misji KAS mieszkańcom regionu.

(dg)