Święto edukacji na sportowo. Nauczyciele na starcie

W sobotę 11 października w Teatrze Letnim w Szczecinie startuje III Bieg Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej, organizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wydarzenie to okazja do integracji środowiska oświatowego oraz wszystkich, którzy chcą docenić codzienną pracę nauczycieli. Organizatorzy zapraszają miłośników biegania i zdrowego stylu życia do udziału.

W programie biegi i nordic walking na 2,5 i 5 km oraz biegi dla dzieci. Na najszybszych zawodników czekają puchary i nagrody. Dodatkowo specjalna nagroda Fair Play trafi do uczestnika, który wyróżni się wyjątkową postawą sportowej życzliwości. Dodatkową atrakcją będą stanowiska informacyjno-edukacyjne.

Start i meta: Teatr Letni, Szczecin (trasa: pętla 2,5 km w parku Kasprowicza). Więcej informacji na stronie www.zcdn.edu.pl

(K)

