Świetlice w pięciu miejscowościach otwarte

FIGO c.d.

2023-01-29 10:10:21

Wyrzekłem się komuny, bo wprowadziła Nas do komunistycznej Europy ( niestety ! ) . To co się wyprawia obecnie w UE i EPL to biblijna Sodoma i Gomora . Mój kolega przekonuje mnie , że to Masoneria ( potężna siła ) walczy z katolicką Polską . Komuchy są na ich usługach nawet nieświadomie . Bo to nowoczesność , bo to nowy świat , a nie ciemnota religijna spowita średniowieczną klęską Kościoła ma być ruchem postępowym . Ludzie, Pan Bóg w swej mocy obalił już niejeden Babilon Wielki . Nie szukajcie