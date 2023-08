Świetlica stoczniowa ma wreszcie ożyć

Mimo , że pracuję w Niemczech i bardzo rzadko jestem w Szczecinie , to " z pierwszej ręki " mam wiedzę jak wygląda przekrój społeczeństwa , dzieci uczących się w szkołach podstawowych oraz tych na uczelniach . To są inne , powiedziałbym czasy : nauczyciel w szkole jest nikim ( mamuśka Jesika , jest w stanie zwolnić nie tylko nauczyciela, ale i Dyrektora ) , wykładowca akademicki musi iść z nurtem i akceptować mizerny poziom egzaminowanego ( inaczej Uczelnia upadnie ! ). Wszystko lipa ! SLD,PO !

2023-08-08 07:42:08

Głupi zawsze "dobre" polepszy na gorsze ! Kołtun zawsze będzie kołtunem ! PIS jak ma takie szlachetne pomysły , to niech najpierw wygra tutaj wybory ! Szczecin zawsze był czerwonym zlepkiem ludzi przyjezdnych z całej Polski Po upadku Stoczni i przemysłu , to miasto emerytów , rozwodników i ćpającej młodzieży ! . Zdrową tkankę Szczecina poprawiają " przyjezdni " z Ukrainy oraz ostatnio sprowadzani z dalekiej Azji pracownicy . Tak duża aglomeracja została zniszczona przez zapędy do eurokołchozu !